城市光廊盼到再造契機 藝術家林熺俊期待再成領頭羊

高雄城市光廊歷經20年，風華不再，今天在民代關切下，出現再造曙光，當年參與打造城市光廊的藝術家林熺俊表示，城市光廊承載高雄人從小到大的記憶，亦是高雄景觀轉變的關鍵，如有機會再造，應以現代思維重新規畫，串聯周邊商圈、美麗島大道，沿至愛河灣形成全新遊點，相信會再次帶動城市轉變的效應。

林熺俊說，當年推動城市光廊時，是嘗試以藝術介入空間的手法，帶動民眾參與，把它當成高雄的文化事件推動，而非單純的工程施作，大陸及國內各縣市都曾前來參訪取經。

他說，城市光廊以前是帶動高雄景觀改造的起點，現在高雄很多地方已經都漂亮起來，城市光廊如有機會改造，應以全新的思維規畫，包括如何串聯周邊商家，營造為年輕人的休憩空間，更大的願景，是與美麗島大道串聯到愛河周邊，打造成像日本「表參道」或法國香榭里榭大道那種質感的遊點。

城市光廊當年結合9位藝術作裝置藝術營造城市亮點，如今流於斑駁、陳舊，林熺俊說，藝術家不會那麼本位，作品能留存就留，若因歲月流於陳舊，也可以思造全新再造，畢竟每個年代的藝術表現都不一樣，城市光廊20年前曾影響整個台灣，20年後導入新的設計思維，希望仍會是「領頭羊」。