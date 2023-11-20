快訊

宋楚瑜可能再戰一次 親民黨：有望名列不分區立委

讀書不能只「用看的」！北一女學霸筆記術 傳授3個必備好心態

法國第一夫人談大25歲師生戀「苦等10年」 馬克宏僅比她長子小3歲

城市光廊盼到再造契機 藝術家林熺俊期待再成領頭羊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
當年參與推動城市光廊的藝術家林熺俊，期待城市光廊能夠再度華麗轉身。記者卜敏正／攝影
當年參與推動城市光廊的藝術家林熺俊，期待城市光廊能夠再度華麗轉身。記者卜敏正／攝影

高雄城市光廊歷經20年，風華不再，今天在民代關切下，出現再造曙光，當年參與打造城市光廊的藝術家林熺俊表示，城市光廊承載高雄人從小到大的記憶，亦是高雄景觀轉變的關鍵，如有機會再造，應以現代思維重新規畫，串聯周邊商圈、美麗島大道，沿至愛河灣形成全新遊點，相信會再次帶動城市轉變的效應。

林熺俊說，當年推動城市光廊時，是嘗試以藝術介入空間的手法，帶動民眾參與，把它當成高雄的文化事件推動，而非單純的工程施作，大陸及國內各縣市都曾前來參訪取經。

他說，城市光廊以前是帶動高雄景觀改造的起點，現在高雄很多地方已經都漂亮起來，城市光廊如有機會改造，應以全新的思維規畫，包括如何串聯周邊商家，營造為年輕人的休憩空間，更大的願景，是與美麗島大道串聯到愛河周邊，打造成像日本「表參道」或法國香榭里榭大道那種質感的遊點。

城市光廊當年結合9位藝術作裝置藝術營造城市亮點，如今流於斑駁、陳舊，林熺俊說，藝術家不會那麼本位，作品能留存就留，若因歲月流於陳舊，也可以思造全新再造，畢竟每個年代的藝術表現都不一樣，城市光廊20年前曾影響整個台灣，20年後導入新的設計思維，希望仍會是「領頭羊」。

愛河 藝術家 願景

延伸閱讀

結合大學資源 高雄明誠中學推創新體驗課程

高雄4立委登記拚連任 林岱樺轟藍不分區名單沒顧及族群

高雄大寮紅豆花田季遇踩花客 無視地主公告還飆罵

鳳山水果阿嬤弱掉？ 最新高雄10大傳奇人物冠亞軍是他們

相關新聞

鳳山水果阿嬤弱掉？ 最新高雄10大傳奇人物冠亞軍是他們

網紅蔡阿嘎上周以找到高雄傳奇人物「水果阿嬤」為題發表影片，雖許多高雄人稱找錯人了，仍引爆話題，有在地社團列出高雄10大傳...

影／好美的高雄輕軌二號「龍貓隧道」 五福臨門候車亭搶先曝光

高雄輕軌年底路網成圓，明年元旦起試營運，候車站也陸續完成亮相，高捷邀請在地藝術家林熺俊指導，在候車站融入福祿壽禧財五福臨...

屏東內埔2個月開出473件罰單 無號誌路口未停等行人

屏東縣內埔警察分局於今年6月起，配合交通大執法專案，針對無號誌路口未停等及車輛不停讓行人等項目加強取締，從9至11月初統...

高雄大寮紅豆花田季遇踩花客 無視地主公告還飆罵

一年一度高雄大寮盛事「紅豆花田季」活動即將登場，最近以向日葵及波斯菊盛開，不少遊客前往拍照，卻踩踏花田導致損傷，讓地主相...

高雄城市光廊黯然無「光」 陳其邁承認自己看了也漏氣

高雄城市光廊在前市長謝長廷任內啟用，陳菊任內重新營運，之後花4000萬整修，但現況破落，議員黃文益今天總質詢，嘆城市光廊...

造價1442億！高捷黃線將建地下商店街 串聯三井成南台最大商圈

高捷輕軌成圓路網即將於明年元旦試營運，造價逾1442億元的高捷黃線的土建工程，也預計在下個月動工，高捷局證實，黃線、橘線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。