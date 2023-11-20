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高雄大寮紅豆花田季遇踩花客 無視地主公告還飆罵

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
花田中的向日葵盛放美不勝收。記者蔡世偉／攝影
花田中的向日葵盛放美不勝收。記者蔡世偉／攝影

一年一度高雄大寮盛事「紅豆花田季」活動即將登場，最近以向日葵及波斯菊盛開，不少遊客前往拍照，卻踩踏花田導致損傷，讓地主相當無奈，甚至還曾因勸阻遭謾罵。

2023大寮紅豆花田季，即將在月底舉行，大寮區公所今年選定永芳里、前庄里共種植6公頃花田，以向日葵及波斯菊為主，最近陸續綻放，吸引遊客拍照貼上網路。近日卻有不少遊客無視地主張貼的公告，表示花田尚未開放，仍進入花田中拍照，導致不少花朵經踩踏毁損。

地主無奈表示有時遇到無理的遊客，還會遭到謾罵，自己只能以和為貴，忍氣吞聲，畢竟種花就是想要讓人來拍照取景欣賞的，但還是希望遊客前來賞花時，別再踩進花田中，讓後面來的遊客也能觀賞到美麗的花田。

民眾就坐在地主張貼公告表示花田尚未開放的椅子上。記者蔡世偉／攝影
民眾就坐在地主張貼公告表示花田尚未開放的椅子上。記者蔡世偉／攝影
民眾踩進花田取景導致花卉損傷，讓地主相當無奈。記者蔡世偉／攝影
民眾踩進花田取景導致花卉損傷，讓地主相當無奈。記者蔡世偉／攝影

花田 網路 賞花

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