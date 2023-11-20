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台20線南橫公路武雄橋改建新橋 11/22開放通行

中央社／ 高雄20日電

南橫公路武雄橋在莫拉克風災遭沖毀，多年來以管涵便道通行，交通部公路局辦理道路橋梁重建，歷經不斷規劃設計及方案調整，3年前開始施工，並將於近日完工，預計22日新橋開放通行。

民國98年8月莫拉克風災造成台20線南橫公路嚴重受損，高雄寶來地區以上沿線公路橋梁幾乎均遭損毀，武雄橋也是當時完全沖毀橋梁之一。武雄橋被沖毀後，該路段多年來以管涵便道通行，公路局南區養護工程分局則辦理道路橋梁重建。

但因施工環境險峻，歷經不斷規劃設計及方案調整，終於自109年12月辦理「台20線135K+800武雄橋豪雨災害中期提升工程」開工。公路局甲仙工務段今天發布新聞稿表示，經過約3年施工，武雄橋將於22日新橋完工開放通行。

武雄橋為紀念57年至61年間，因南橫公路開闢而殉職的段長陳武雄而命名。南橫公路闢建之初，施工機械不發達，人員僅能徒步上山，於深崖峭壁上以簡陃機具及人力開築，期間因公殉職116名工程司及工作人員，奉祀於天池長青祠。

甲仙工務段表示，武雄橋橋址位於高山深谷中，經工程團隊詳細評估水文地質，並兼顧生態環境永續及運輸需求下，最後採取截彎取直的橋梁改線作法。

完工後新橋長度89.8公尺，寬度10.6公尺，橋梁上部結構採場鑄預力箱型梁橋，下部結構採單柱式橋墩及椿基礎，即採高橋墩、大跨徑橋梁，避開土石流威脅。

此外，武雄橋在勘查時曾發現原規劃路線會影響一棵至少300年樹齡的紅檜老樹，經評估後公路局南區養護工程分局決定採取「以路就樹」方案，調整路線及橋梁位置，使紅檜老樹得以保存。

武雄橋改建工程施工期間，歷經110至112年連續颱風豪大雨侵襲，施工安全及進度屢受考驗，施工團隊努力在最短時間內恢復施工，整體工程提前於22日開放通行。甲仙工務段表示，期待完工後的新橋，可繼續守護用路人安全。

南橫 團隊

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