屏東典藏文物逾3000件 演武場開展「古寶挖挖哇」

屏東縣政府文化處典藏文物逾3000件，為提升典藏品文化價值與活化推廣，縣府規劃在歷史場域屏東演武場展出「古寶挖挖哇」兒童特展，一探前人生活足跡。

文化處今天新聞稿指出，展區規劃以常民物件為主要展出項目，包含肚兜、繡花鞋、香包、古錢幣、鎖具及古地契等，透過不同主題串聯起適合學齡兒童並以窺見、密探與藏私為題，用有趣好玩觀展方式一探前人生活足跡。

文化處表示，展覽主題針對「錢從哪裡來」、「房地產的身分證」、「我的小兜兜」、「足下的秘密」、「我的小錢袋」、「鎖到之處，都是寶」、「一包在身，萬家香」等7大主題，結合精選典藏文物，就其淵源、特色與故事，讓參觀者走入古人私密世界。

另外，展覽著重互動體驗，為凸顯展出香囊意涵與工法，準備了艾草等香料，讓民眾領略氣味神奇召喚力。同時設計互動體驗遊戲「益智遊戲魯班鎖」，讓民眾跳脫現代常見的喇叭鎖、多段鎖、密碼鎖，試試古人用木頭組成的魯班鎖奧秘。

文化處說，「古寶挖挖哇」兒童特展，今起自至明年2月14日於屏東演武場展出，其中11月24日至明年1月1日期間，延長夜間開館至晚上9時；另分別於12月9日、明年1月6日、2月3日舉行親子體驗活動。