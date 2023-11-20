探索澎湖－納斯卡線 奪阿莫爾戈斯電影節紀錄片首獎

觀光署澎湖國家風景區管理處製作的短片「探索澎湖－納斯卡線」，勇奪希臘阿莫爾戈斯電影節「記錄片」首獎。讓「澎湖」這個美麗的代名詞，再次於國際舞台上發光發亮。

2023年希臘阿莫爾戈斯電影節11月16日舉行頒獎，38個國家和地區的148件作品角逐。澎管處的宣傳短片「探索澎湖－納斯卡線」脫穎而出獲獎，並由觀光署歐洲辦事處主任謝長明代表領獎，讓台灣離島之美在國際發光發亮。

澎管處今天新聞稿表示，「探索澎湖-納斯卡線」委由尖端公司導演鄧文斌及其團隊經數年拍攝製作。片中邀請來自英國，採訪和拍攝經驗30年，踏訪超過全球70個國家，曾經與國際知名媒體「孤獨星球」、「國家地理雜誌」、「Newsweek」、「富比士雜誌」、「時代雜誌」、「經濟學人」合作的資深攝影師與旅行文化作家Chris Stowers為主角。

全片記錄Chris為拍攝「大地符號」的專題報導，以攝影師身分前往澎湖探索旅程。從石滬、菜宅、石塔、玄武岩乃至島嶼輪廓等符號探索，不但發現了台灣的納斯卡線，也一步步認識澎湖這座迷人島嶼。

澎管處長洪志光說，這次參賽作品以國際行銷思維及旅行者視角，呈現澎湖海島風情、自然景觀、知性文化與在地人濃厚情感，間接傳達給國外旅人進而推向全球，期吸引更多國際觀光客來澎觀光旅遊。

國內外民眾即日起可於澎管處網站(https://www.youtube.com/channel/UC3P1yQmXxqJU2tkwS0mdymg)欣賞「探索澎湖-納斯卡線」及其他宣傳主題影片；「澎湖遊客中心」視聽室也將同步配合播放。

依澎管處資訊，「希臘阿莫爾戈斯電影節」是國際旅遊電影節委員會（CIFFT）成員，這個委員會1989年在維也納成立，旨在表彰、獎勵和慶祝旅遊視頻行銷行業卓越成就。並得到聯合國世界旅遊組織（UNWTO）、世界旅遊組織（World TourismOrganization）、歐洲旅遊委員會（European TravelCommission）、加勒比旅遊組織（Caribbean TourismOrganization）和中美洲（Centro America）認可，成為全球最佳旅遊電影認可助推器。