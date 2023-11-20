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影／好美的高雄輕軌二號「龍貓隧道」 五福臨門候車亭搶先曝光
高雄輕軌年底路網成圓，明年元旦起試營運，候車站也陸續完成亮相，高捷邀請在地藝術家林熺俊指導，在候車站融入福祿壽禧財五福臨門的巧思，另將斥資1.46億元，打造C24站至C32站新通車路段兩側的人行道，預計8個月完工。
高市副市長林欽榮今到C27鼎山街站視察輕軌工程最後收尾的進度，指這次邀請林熺俊以成圓為發想，結合傳統台灣人對於幸福的想像，在輕軌C25-C29候車站融合五種動物寓意圓滿，讓幽美的雨豆樹路段增添台灣在地藝術氣息。
而大順路段「以站就樹」的施工方式，也將再繼先前通車美術館段的「龍貓隧道」，再創大順路段、第二處的「龍貓隧道」，兩側人行道也將以8個月時間重新鋪設，預計在通車後，會成為新的打卡景點。
林熺俊表示，候車亭是以福祿壽禧財五福臨門為主題，取其諧音以五種動物來代表，分別為以「蝙蝠」象徵代表福氣，以「鹿」代表祿，有擁善享福之意，「鶴」代表壽也有賀壽之意，「喜鵲」代表禧，有喜氣快樂之意，而「貓」代表財盼有招財貓之意，結合著最後一哩路的幸福圓滿意義，讓民眾在每一次等候，享有別出心裁的幸福與祝福。
高雄輕軌採分階段施工與營運方式，邊興建邊通車，如今最後的C25到C32即將完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站。全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
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