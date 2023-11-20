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鳳山水果阿嬤弱掉？ 最新高雄10大傳奇人物冠亞軍是他們

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
令許多高雄人印象深刻的高雄十大傳奇人物。圖／翻攝自臉書高雄點 Kaohsiungtien
令許多高雄人印象深刻的高雄十大傳奇人物。圖／翻攝自臉書高雄點 Kaohsiungtien

網紅蔡阿嘎上周以找到高雄傳奇人物「水果阿嬤」為題發表影片，雖許多高雄人稱找錯人了，仍引爆話題，有在地社團列出高雄10大傳奇人物，前兩名是「不老抓漏達人陳財佑」、「always騎腳踏車到處跑的冠軍騎士」，至於鳳山「水果阿嬤」只排第三名。

臉書高雄點 Kaohsiungtien發文「高雄10大傳奇人物你遇過幾個？」前3名除上述外，第4至第10名依序是「仁武歌王」、「香蕉騎士」、「發票哥」、「電音敞篷伯」、「霍爾伯」、「舉牌姐」、「瑞豐地頭」，引發網友熱議。

有網友說，「天啊！！每個都遇過」、「第一名當之無愧」、「陳財佑是迷因的南霸天」、「抓漏的青春陳財佑」、「冠軍騎士都在光華家樂福換裝」、「走仁雄路火鍋一條街，最有機率遇到仁武歌王」、「偉士牌機車令人懷念」、「文藻新生必認識人物之一天祥發票哥」。

另有網友指正，「電音敞篷伯，已經不開敞篷車了，但是還是開窗放電音」、「Coldplay 的時候有看到舉牌姐，兩場都來舉欸，好辛苦」、「瑞豐地頭蛇的腳看起來很痛！」

有關「水果阿嬤」的討論也很多，「水果阿嬤過世很久了」、「當時在建國澄清路口的水果阿嬤，是唯一能讓整團等紅燈的機車，後退超過5公尺的狠角色啊」、「水果阿嬤連8+9遇到都會怕。」

陳財佑以從正修工專畢業時的青春模樣為宣傳廣告，是高雄的不老傳說，如今他已經62歲。翻攝自陳財佑治漏技研網站
陳財佑以從正修工專畢業時的青春模樣為宣傳廣告，是高雄的不老傳說，如今他已經62歲。翻攝自陳財佑治漏技研網站
網紅蔡阿嘎上周以找到高雄傳奇人物「水果阿嬤」為題發表影片。圖／翻攝自YouTube寶島特蒐組
網紅蔡阿嘎上周以找到高雄傳奇人物「水果阿嬤」為題發表影片。圖／翻攝自YouTube寶島特蒐組
「冠軍騎士」多年來不改西裝、紅色腳踏車及標語看板的風格。圖／翻攝自臉書高雄點 Kaohsiungtien
「冠軍騎士」多年來不改西裝、紅色腳踏車及標語看板的風格。圖／翻攝自臉書高雄點 Kaohsiungtien
有網友分享，前幾年水果阿嬤會將水果徒手榨成汁，裝瓶後再推銷給等紅燈的騎士。圖／翻攝自爆廢公社二館
有網友分享，前幾年水果阿嬤會將水果徒手榨成汁，裝瓶後再推銷給等紅燈的騎士。圖／翻攝自爆廢公社二館
陳財佑從正修工專畢業時的青春模樣，是高雄的不老傳說。翻攝自陳財佑治漏技研網站
陳財佑從正修工專畢業時的青春模樣，是高雄的不老傳說。翻攝自陳財佑治漏技研網站

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