聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳳山水果阿嬤弱掉？ 最新高雄10大傳奇人物冠亞軍是他們
網紅蔡阿嘎上周以找到高雄傳奇人物「水果阿嬤」為題發表影片，雖許多高雄人稱找錯人了，仍引爆話題，有在地社團列出高雄10大傳奇人物，前兩名是「不老抓漏達人陳財佑」、「always騎腳踏車到處跑的冠軍騎士」，至於鳳山「水果阿嬤」只排第三名。
臉書高雄點 Kaohsiungtien發文「高雄10大傳奇人物你遇過幾個？」前3名除上述外，第4至第10名依序是「仁武歌王」、「香蕉騎士」、「發票哥」、「電音敞篷伯」、「霍爾伯」、「舉牌姐」、「瑞豐地頭蛇」，引發網友熱議。
有網友說，「天啊！！每個都遇過」、「第一名當之無愧」、「陳財佑是迷因的南霸天」、「抓漏的青春陳財佑」、「冠軍騎士都在光華家樂福換裝」、「走仁雄路火鍋一條街，最有機率遇到仁武歌王」、「偉士牌機車令人懷念」、「文藻新生必認識人物之一天祥發票哥」。
另有網友指正，「電音敞篷伯，已經不開敞篷車了，但是還是開窗放電音」、「Coldplay 的時候有看到舉牌姐，兩場都來舉欸，好辛苦」、「瑞豐地頭蛇的腳看起來很痛！」
有關「水果阿嬤」的討論也很多，「水果阿嬤過世很久了」、「當時在建國澄清路口的水果阿嬤，是唯一能讓整團等紅燈的機車，後退超過5公尺的狠角色啊」、「水果阿嬤連8+9遇到都會怕。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言