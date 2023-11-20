鳳山水果阿嬤弱掉？ 最新高雄10大傳奇人物冠亞軍是他們

網紅蔡阿嘎上周以找到高雄傳奇人物「水果阿嬤」為題發表影片，雖許多高雄人稱找錯人了，仍引爆話題，有在地社團列出高雄10大傳奇人物，前兩名是「不老抓漏達人陳財佑」、「always騎腳踏車到處跑的冠軍騎士」，至於鳳山「水果阿嬤」只排第三名。

臉書高雄點 Kaohsiungtien發文「高雄10大傳奇人物你遇過幾個？」前3名除上述外，第4至第10名依序是「仁武歌王」、「香蕉騎士」、「發票哥」、「電音敞篷伯」、「霍爾伯」、「舉牌姐」、「瑞豐地頭蛇」，引發網友熱議。

有網友說，「天啊！！每個都遇過」、「第一名當之無愧」、「陳財佑是迷因的南霸天」、「抓漏的青春陳財佑」、「冠軍騎士都在光華家樂福換裝」、「走仁雄路火鍋一條街，最有機率遇到仁武歌王」、「偉士牌機車令人懷念」、「文藻新生必認識人物之一天祥發票哥」。

另有網友指正，「電音敞篷伯，已經不開敞篷車了，但是還是開窗放電音」、「Coldplay 的時候有看到舉牌姐，兩場都來舉欸，好辛苦」、「瑞豐地頭蛇的腳看起來很痛！」