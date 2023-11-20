高雄輕軌成圓開箱5車站設計 融入五福臨門巧思

高雄輕軌成圓最後一哩路的大順路段即將通車，5個候車站今天也完工亮相，融入「福、祿、壽、禧、財」五福臨門巧思，希望讓人們搭乘輕軌時感受到幸福氛圍，也為城市增添藝術氣息。

高雄市政府捷運局今天下午舉行高雄輕軌C25新上國小站至C29樹德家商站設計開箱記者會，副市長林欽榮與藝術家林熺俊等人到場勘察，並介紹車站設計理念。

捷運局表示，輕軌即將在年底全線完工通車，目前陸續進行大順路段工程收尾及列車測試工作，此次邀請林熺俊協助指導並授權圖面車站設計，融入福祿壽禧財五福臨門巧思，並取諧音以5種動物作為設計意象，寓意圓滿。

車站圖案設計呈現自然、簡約風格，並分別為以「蝙蝠」代表福氣，「鹿」代表祿，「鶴」代表壽，「喜鵲」代表禧，而「貓」則代表財，有招財貓之意。

捷運局表示，大順路中央分隔島雨豆樹綠蔭隧道，是很多在地高雄人記憶，輕軌工程「以站就樹」保留回憶之餘，結合在地藝術的月台設計，預期將可重新形塑大順路整體景觀，也讓輕軌更貼近在地民眾生活，創造在地認同感。

捷運局指出，輕軌C24站至C32站路段已開始行車測試，至明年元旦正式通車前，輕軌車輛將持續不定時於大順路段進行各項行駛測試，提醒用路人行經與輕軌共用路權的路口時，務必遵循交通號誌、交通標誌、標線指示及義交指揮通行。

環狀輕軌最後施工路段大順路（博愛路至中正路）即將完工，捷運局表示，施工團隊將加速各項作業，邁向輕軌年底成圓試營運目標；新開通路段預計明年元旦後試營運，供民眾免費搭乘至明年元宵節假期結束，進出月台刷卡不扣款。