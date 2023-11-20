快訊

賴蕭配成軍 蕭美琴喊「我回來了」：為了我們的國家，我會撂落去

台鐵冷到鐵軌裂了！影響7列次延誤近2小時 1760人受影響

稱兩黨高下立判！藍嗆：民進黨不分區名單臭酸、酬庸

高雄輕軌成圓開箱5車站設計 融入五福臨門巧思

中央社／ 高雄20日電

高雄輕軌成圓最後一哩路的大順路段即將通車，5個候車站今天也完工亮相，融入「福、祿、壽、禧、財」五福臨門巧思，希望讓人們搭乘輕軌時感受到幸福氛圍，也為城市增添藝術氣息。

高雄市政府捷運局今天下午舉行高雄輕軌C25新上國小站至C29樹德家商站設計開箱記者會，副市長林欽榮與藝術家林熺俊等人到場勘察，並介紹車站設計理念。

捷運局表示，輕軌即將在年底全線完工通車，目前陸續進行大順路段工程收尾及列車測試工作，此次邀請林熺俊協助指導並授權圖面車站設計，融入福祿壽禧財五福臨門巧思，並取諧音以5種動物作為設計意象，寓意圓滿。

車站圖案設計呈現自然、簡約風格，並分別為以「蝙蝠」代表福氣，「鹿」代表祿，「鶴」代表壽，「喜鵲」代表禧，而「貓」則代表財，有招財貓之意。

捷運局表示，大順路中央分隔島雨豆樹綠蔭隧道，是很多在地高雄人記憶，輕軌工程「以站就樹」保留回憶之餘，結合在地藝術的月台設計，預期將可重新形塑大順路整體景觀，也讓輕軌更貼近在地民眾生活，創造在地認同感。

捷運局指出，輕軌C24站至C32站路段已開始行車測試，至明年元旦正式通車前，輕軌車輛將持續不定時於大順路段進行各項行駛測試，提醒用路人行經與輕軌共用路權的路口時，務必遵循交通號誌、交通標誌、標線指示及義交指揮通行。

環狀輕軌最後施工路段大順路（博愛路至中正路）即將完工，捷運局表示，施工團隊將加速各項作業，邁向輕軌年底成圓試營運目標；新開通路段預計明年元旦後試營運，供民眾免費搭乘至明年元宵節假期結束，進出月台刷卡不扣款。

高雄輕軌 捷運

延伸閱讀

高雄輕軌路廊添綠意 18日進入雨豆樹路段試車

高雄輕軌年底成圓 列車明將首次駛入中正九如測試

高捷輕軌成圓紀念一卡通今中午開賣 首度加贈輕軌少女公仔

高雄輕軌周邊吃什麼？七家不可錯過的高雄輕軌周邊美食

相關新聞

高雄城市光廊黯然無「光」 陳其邁承認自己看了也漏氣

高雄城市光廊在前市長謝長廷任內啟用，陳菊任內重新營運，之後花4000萬整修，但現況破落，議員黃文益今天總質詢，嘆城市光廊...

造價1442億！高捷黃線將建地下商店街 串聯三井成南台最大商圈

高捷輕軌成圓路網即將於明年元旦試營運，造價逾1442億元的高捷黃線的土建工程，也預計在下個月動工，高捷局證實，黃線、橘線...

青創補助有成 80年老宅變酷店

高雄市鹽埕區新樂街有棟80年老房子，由3名年輕人共同承租，為老屋賦予新生命，其中「Koou coffee」負責人黃偉倫原...

砂石車橫行國10 用路人心驚驚

國道10號高雄市旗山到燕巢交流道區間，常見砂石車超速、並行，險象環生，更可怕的是砂石掉落噴飛，讓用路人膽戰心驚，旗美地區...

大林蒲遷村喊7年不動 居民：別再騙

高雄大林蒲遷村已喊7年，時代力量立委陳椒華昨天參加居民感恩茶會，地方對遷村進度遙遙無期，怒斥政府像「詐騙集團」，希望高雄...

愛河辦立槳賽 冬陽暖和適合玩水

「2023高雄立式划槳繞標挑戰賽」昨在愛河水域登場，市長陳其邁與高雄全家海神職業籃球隊成員，一起體驗大型SUP板，在愛河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。