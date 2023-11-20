造價1442億！高捷黃線將建地下商店街 串聯三井成南台最大商圈

高捷輕軌成圓路網即將於明年元旦試營運，造價逾1442億元的高捷黃線的土建工程，也預計在下個月動工，高捷局證實，黃線、橘線交會的衛武營站，將爭取興建到下一站、新甲站間829公尺長的地下商店街，未來可串聯兩側的衛武營及2026年完工的三井購物中心，成為南台最大藝文與購物商圈。

高雄捷運黃線原規劃全長22.91公里，設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經佔高雄市總人口約41.8%的鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6個行政區，人口共約116萬人，預計2028年完工。

高捷局表示，原黃線黃線終點是「前鎮高中」，現規劃往西延伸，經新生路後抵達前鎮漁港，延伸路線長度2.53公里，將因而新增「新生路」與「前鎮漁港」，共計25站，預計明年6月提報中央審議。

高捷局也擬在黃線的衛武營站至新甲站間，設置長829公尺的地下商店街，這商店兩測就是衛武營與三井購物中心，可望讓當地成為南台最大藝文與購物商圈，目前正向交通部申請可行性評估經費。

此外，現有的高捷橘線衛武營站與黃線的衛武營站並未直接交會，高捷局將於興建共線時，以地下通道連接橘線衛武營站，讓民眾不需出站即可轉乘。