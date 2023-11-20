聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛河辦立槳賽 冬陽暖和適合玩水
「2023高雄立式划槳繞標挑戰賽」昨在愛河水域登場，市長陳其邁與高雄全家海神職業籃球隊成員，一起體驗大型SUP板，在愛河悠哉划立槳，也邀民眾一起體驗。另下月1至3日高雄音樂館前愛河水域，還有高雄城市盃國際龍舟，歡迎大家到場為選手加油。
高雄市推廣水域運動，邀集全國各地愛好SUP運動者，參加2023高雄冬季愛河水域系列賽，也鼓勵市民親近水域活動，不少民眾穿上救生衣，體驗划獨木舟、玩立式划槳，讓愛河充滿戲水歡樂與喜悅。
陳其邁也與議員林智鴻等人輕裝站上SUP板、示範立槳，他表示，前天去台中天氣已冷，需要穿長袖，但回到高雄，冬天天氣還是那麼好，冬天還是屬於高雄的，尤其愛河有很多水上活動，接下來還有龍舟競賽，冬天最佳旅遊城市「當然是高雄！」
陳其邁說，日、韓等國有很多隊伍冬天都到高雄移地訓練，遊客也非常多，他推薦高雄到山、海、河、港旅遊，尤其愛河是高雄地標，每個人到高雄旅遊，都應體驗愛河活動。
運發局2023高雄冬季愛河水域系列賽，昨在中正陸橋至五福陸橋間愛河水域，有立式划槳繞標挑戰賽。下月1日至3日在高雄音樂館前愛河水域，還有高雄城市盃國際龍舟，歡迎大家觀賽、為選手加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言