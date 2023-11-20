愛河辦立槳賽 冬陽暖和適合玩水

「2023高雄立式划槳繞標挑戰賽」昨在愛河水域登場，市長陳其邁與高雄全家海神職業籃球隊成員，一起體驗大型SUP板，在愛河悠哉划立槳，也邀民眾一起體驗。另下月1至3日高雄音樂館前愛河水域，還有高雄城市盃國際龍舟，歡迎大家到場為選手加油。

高雄市推廣水域運動，邀集全國各地愛好SUP運動者，參加2023高雄冬季愛河水域系列賽，也鼓勵市民親近水域活動，不少民眾穿上救生衣，體驗划獨木舟、玩立式划槳，讓愛河充滿戲水歡樂與喜悅。

陳其邁也與議員林智鴻等人輕裝站上SUP板、示範立槳，他表示，前天去台中天氣已冷，需要穿長袖，但回到高雄，冬天天氣還是那麼好，冬天還是屬於高雄的，尤其愛河有很多水上活動，接下來還有龍舟競賽，冬天最佳旅遊城市「當然是高雄！」

陳其邁說，日、韓等國有很多隊伍冬天都到高雄移地訓練，遊客也非常多，他推薦高雄到山、海、河、港旅遊，尤其愛河是高雄地標，每個人到高雄旅遊，都應體驗愛河活動。

運發局2023高雄冬季愛河水域系列賽，昨在中正陸橋至五福陸橋間愛河水域，有立式划槳繞標挑戰賽。下月1日至3日在高雄音樂館前愛河水域，還有高雄城市盃國際龍舟，歡迎大家觀賽、為選手加油。