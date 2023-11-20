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砂石車橫行國10 用路人心驚驚

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

國道10號高雄市旗山到燕巢交流道區間，常見砂石車超速、並行，險象環生，更可怕的是砂石掉落噴飛，讓用路人膽戰心驚，旗美地區駕駛近期抱怨，汽車玻璃遭掉落砂石擊破，部分駕駛汽車鈑金、大燈也毀損，找不到人求償，議員呼籲業者管控司機遵守交通規則、蓋好車斗罩；警方表示，今年已舉發逾500張罰單，將持續盤查取締違規。

旗山居民近期在地方網路社群抱怨，駕車行經國道10號旗山至燕巢段，發現部分砂石車除超速、超載、任意變換車道，還會掉落砂石、泥水，落地砂石被方車輛輾過、彈飛，前擋玻璃被砸到即破裂，玻璃慘不忍睹，部分網友甚至自嘲這段路，「車窗破裂是特產！」

蔡姓駕駛抱怨，近1年因砂石車掉落砂石、彈飛，已造成車頭鈑金坑坑洞洞，還有朋友汽車大燈被砂石打破，也不知找誰求償。

因為砂石車掉落砂石受害者眾，網友提議1人1信投訴公路局局長信箱，還有駕駛號召組受害者聯盟，希望相關單位重視砂石車問題。

議員林義迪表示，近來六龜、甲仙、那瑪夏、旗山、美濃都有河川疏濬工程，砂石車出入頻繁，呼籲業者好好管控底下司機，上路前確實蓋好車斗罩，嚴防砂石掉落，畢竟掉落砂石要打到誰、沒人知道，警方取締是治標，業者做好管控才能治本，並應嚴格要求司機不可超載、超速。

旗山警分局表示，因河川整治，轄區砂石車近期的確增加，今年已舉發逾500張罰單，日前接獲地方居民反映後，本月4日至16日也加強砂石車取締，短短10餘天已舉發20餘張罰單，多數為非法行駛管制道路，超載、貨物滲漏違規少，將持續取締違規。

國道公路警察局第5大隊說，平日巡邏國道10號路段，已針對砂石車執行不定時、不定點盤查，將持續與監理站配合取締違規砂石車。

砂石 國道 罰單

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