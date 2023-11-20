青創補助有成 80年老宅變酷店

高雄市鹽埕區新樂街有棟80年老房子，由3名年輕人共同承租，為老屋賦予新生命，其中「Koou coffee」負責人黃偉倫原是工程師，因迷上咖啡館文化，栽進咖啡世界，獲市府青創補助開店，店內除賣咖啡，還擺設絕佳音響設備，本月20至26日辦音響品牌音樂展演，邀請樂迷聆賞。

「Koou coffee」為老宅改建的2樓，與1樓門面的「屋物清酒」、中庭的「一苜植栽」共同承租，3名年輕人將80年老房子變成喜歡的模樣，成為鹽埕街廓獨特風景。

黃偉倫表示，咖啡廳原本叫做「nook」（英文「角落」之意），因品牌名稱已被註冊，才將字母上下翻轉改名為「Koou」（音同「酷」），期許打造「酷」地方，能成為顧客在偌大城市中一個安放身心的角落。

黃偉倫說，除品嘗咖啡，店內還有音樂主題活動，有DJ表演帶來聽覺體驗，本月20日至26日的咖啡音樂派對，安排與知名音響品牌合作導聆活動，邀請優秀音樂人為樂迷展演。

黃偉倫直言，開店是夢想，青創補助是重要助力，年輕人沒有這筆資金，很難靠自己力量創立這樣的店。

高雄市青年局長張以理表示，高雄有不少改造老屋的青創案例，透過青創補助資源挹注，減緩年輕人草創期的壓力，歡迎有志青創的青年朋友洽詢。