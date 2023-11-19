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杉林分隊首例小兒高級救命術案 刊急診醫學年會獲肯定

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市消防局杉林分隊陳茂軒（中）救護案例報告，獲刊於台灣急診醫學會冬季學術討論會。記者蔡世偉／翻攝
高雄市消防局杉林分隊陳茂軒（中）救護案例報告，獲刊於台灣急診醫學會冬季學術討論會。記者蔡世偉／翻攝

由台灣急診醫學會舉辦之2023年冬季學術研討會於今在屏東榮民總醫院盛大舉辦，杉林分隊救護員陳茂軒以「青少年癲癇非預期性猝死（SUDEP）」為題，撰寫全英文案例報告，獲選刊登於該研討會。

高雄杉林分隊救護員陳茂軒以「青少年癲癇非預期性猝死（SUDEP）」為題，撰寫全英文報告，獲刊於台灣急診醫學會冬季學術研討會。今年8月，杉林分隊轄區一名青少年癲癇發作後心肺功能停止，救護員陳茂軒抵達後進行CPR、AED急救，並以氣管內管插管及靜脈注射急救藥物，也是該分隊第一例在急救現場執行小兒高級救命術（PALS）的案件。

在任務結束後，陳茂軒便主動蒐集國內外文獻，並向高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部主治醫師溫竣凱請益，得出相關結論，並撰寫成全英文案例報告投稿。

溫竣凱醫師表示，年紀較小的兒童或青少年，在急救藥物劑量、電擊劑量又與成人略微不同，處置上較為複雜。認為救護員陳茂軒現場處置得宜，並將經驗撰寫成案例報告與同儕共學、分享，值得肯定。

陳茂軒將經驗撰寫成案例報告與同儕共學、分享。記者蔡世偉／翻攝
陳茂軒將經驗撰寫成案例報告與同儕共學、分享。記者蔡世偉／翻攝

救護員 醫學

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