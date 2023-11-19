聽新聞
test
0:00 / 0:00
杉林分隊首例小兒高級救命術案 刊急診醫學年會獲肯定
由台灣急診醫學會舉辦之2023年冬季學術研討會於今在屏東榮民總醫院盛大舉辦，杉林分隊救護員陳茂軒以「青少年癲癇非預期性猝死（SUDEP）」為題，撰寫全英文案例報告，獲選刊登於該研討會。
高雄杉林分隊救護員陳茂軒以「青少年癲癇非預期性猝死（SUDEP）」為題，撰寫全英文報告，獲刊於台灣急診醫學會冬季學術研討會。今年8月，杉林分隊轄區一名青少年癲癇發作後心肺功能停止，救護員陳茂軒抵達後進行CPR、AED急救，並以氣管內管插管及靜脈注射急救藥物，也是該分隊第一例在急救現場執行小兒高級救命術（PALS）的案件。
在任務結束後，陳茂軒便主動蒐集國內外文獻，並向高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部主治醫師溫竣凱請益，得出相關結論，並撰寫成全英文案例報告投稿。
溫竣凱醫師表示，年紀較小的兒童或青少年，在急救藥物劑量、電擊劑量又與成人略微不同，處置上較為複雜。認為救護員陳茂軒現場處置得宜，並將經驗撰寫成案例報告與同儕共學、分享，值得肯定。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言