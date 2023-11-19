杉林分隊首例小兒高級救命術案 刊急診醫學年會獲肯定

由台灣急診醫學會舉辦之2023年冬季學術研討會於今在屏東榮民總醫院盛大舉辦，杉林分隊救護員陳茂軒以「青少年癲癇非預期性猝死（SUDEP）」為題，撰寫全英文案例報告，獲選刊登於該研討會。

高雄杉林分隊救護員陳茂軒以「青少年癲癇非預期性猝死（SUDEP）」為題，撰寫全英文報告，獲刊於台灣急診醫學會冬季學術研討會。今年8月，杉林分隊轄區一名青少年癲癇發作後心肺功能停止，救護員陳茂軒抵達後進行CPR、AED急救，並以氣管內管插管及靜脈注射急救藥物，也是該分隊第一例在急救現場執行小兒高級救命術（PALS）的案件。

在任務結束後，陳茂軒便主動蒐集國內外文獻，並向高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部主治醫師溫竣凱請益，得出相關結論，並撰寫成全英文案例報告投稿。