三地門一家10人蝸居鐵皮陋屋 衡山行善團近百志工上山打造新家

重創南台灣的88水災已過去13年了，衡山基金會得知位處偏遠山區的屏東縣三地門鄉，有戶人家遭暴雨沖毀，因未分配到永久屋且經濟弱勢，只能在原址自己動手搭建鐵皮陋屋，每逢豪雨只能遷離，基金會專業技師和行善團修繕師傅多次上山現勘後擬定修建計畫，今天出動近百志工上山施工，還帶來床具和電氣等用品，讓住戶住得安心，助他們重新站起。

「很難想像，現在還有人為了當年的水災慘案，深陷泥沼，努力站起！」衡山基金會王駿逸說，88水災當晚，暴雨沖毀阿輝伯位於懸崖上的家，而因受災人數眾多，沒分到永久屋的阿輝伯，萬念俱灰帶著一家十口，無奈回到被沖毀的祖厝老家，用廢棄的鐵皮親手搭起 4至5坪的廚房及房間，但畢竟不是專業，不只漏風漏雨，每逢風災只好全家撤離。

他說，搭不起穩固房子的阿輝伯，一家十人也無法擠身於小坪數的鐵皮屋，只好使用老舊破損的帳篷作為房間，只留下身體較為脆弱的兒子和輕度智能障礙的女兒住在鐵皮屋，但只要下起雨，不只作為屋頂的帆布一定要拆除，沒拆掉就是被風捲走，睡在帳篷裡的人也夜不成寐，驚心膽跳一整晚，這樣的日子，一過就是十年；前陣子高雄下大雨，阿輝伯有時候晚上睡覺都還是會想起當年逃難的慘況。

經衡山行善團偕同高雄在地善心企業銓興營造，多次出動公司專業建築技師與衡山修繕師傅實地訪視丈量，在歷時數月的多次會議工序討論後，決議克服重重障礙，完成執行前所未有的艱難任務；今天出近百志工，在山谷半腰處整地、灌漿、搭建2間鐵皮屋，重整電線，修繕舊有鐵皮屋，並結合善心人士捐贈床具、電熱水器等，希望不只修繕房子，更希望能安撫他們受傷的心。