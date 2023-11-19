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旗山老街角樓 明年啟動修復

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
高雄旗山車站前的角樓是百年古蹟，因年久失修，破敗不堪。記者蔡世偉／攝影
高雄旗山車站前的角樓是百年古蹟，因年久失修，破敗不堪。記者蔡世偉／攝影

旗山火車站歷史超過百年，入選全國13處管理維護評鑑文資場域，對面角樓及亭仔角石拱圈也列入歷史建築，卻是年久失修破敗不堪，地方爭取修復，多年沒動靜。文化局表示，曾三次向中央申請經費皆被打回票，今年終於獲得中央核定7700萬，明年啟動修復。

旗山車站是台糖旗尾線火車站之一，兼具載貨及客運功能，1979年製糖業沒落之後，全線軌道已拆除，車站更名「糖鐵故事館」對外開放。

家住車站旁超過半世紀的王姓居民說，旗山盛產香蕉、蔗糖，各地商人絡繹不絕，以前往返市區的公車一天僅兩班，鄉間道路的路況十分差，通勤時間冗長，所以火車成最重要的交通工具，早年車站附近相當熱鬧，家中麵包店人潮滿滿。

車站斜對面的角樓也是旗山重要的文化資產，包含「角樓」和「石拱圈」兩部分，登錄為歷史建築。石拱圈是日治時期旗山的新式街道形制，角樓初始則是旅館，見證當年旗山的經濟繁榮。

居民說，火車停駛以後，熱鬧景象不再，站前的百年角樓也逐漸荒廢，屋頂還因此損壞坍塌，聽聞角樓已被文化局徵收，修復傳聞已經流傳3、4年，一直沒看見市府動作。

文化局表示，角樓石拱圈在2020年完成修復設計書圖，高雄市文化局每年積極爭取中央修復經費，但一次次被退回，歷經3年努力，文化部終於在今年核定角樓明年度修復經費。

火車站 文化局

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