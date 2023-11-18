旗津25淑女事件50週年 紀錄片放映提醒職安重要
高雄旗津工殤（25淑女）事件至今50週年，勞動部今天晚上7時在高雄旗津中洲廣濟宮舉辦「她們的故事」紀錄片放映會，希望藉此讓大眾了解這段歷史的意義，提醒大家職業安全的重要性。
勞動部晚上7時在旗津中洲廣濟宮舉辦「她們的故事」紀錄片放映會，放映這部以數位重製版經典重現的紀錄片，勞動部長許銘春、監察院長陳菊等人出席。
許銘春表示，感念女性勞動者為台灣經濟的貢獻，當年的職災事件，也讓政府警覺勞工安全的重要性，勞動部近年也致力推動相關政策，全方面保障勞工權益。
許銘春說，希望透過紀錄片放映，讓大眾了解這一段歷史的意義，也提醒大家職業安全的重要性。每一個勞工都是寶貝，勞動部會持續為守護勞動權益而努力，打造更安全的勞動環境，做勞工最強而有力的後盾。
勞動部發布新聞稿說明，「她們的故事」紀錄片，詳實紀錄了台灣經濟發展中女性勞動者的生命軌跡，60年代初期，有大量急於分擔家計的年輕女性紛紛進入加工區擔任基層勞工，將青春歲月擺上生產線，日復一日運轉出台灣經濟奇蹟。
而50年前的一個清晨，旗津中洲渡船場有25名女性勞動者，為了維持生活，搭上嚴重超載的交通船，並在短短的航程中遭遇不幸，成為台灣有史以來單一性別最大的通勤職災事件。
勞動部表示，當年也陸續發生多起電子公司有機溶劑中毒事件，警醒政府正視勞工安全及職業衛生重要性，著手制定「勞工安全衛生法」及「勞動基準法」，這些事件促職業安全衛生制度變革，改善勞工勞動條件處境，具歷史意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言