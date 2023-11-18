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金門五位書法大師愛心揮毫 義助家扶中心辦募款園遊會

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會將於下月初舉行，金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天齊聚金門家扶中心現場揮毫獻愛心。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會將於下月初舉行，金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天齊聚金門家扶中心現場揮毫獻愛心。記者蔡家蓁／攝影

金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會將於下月初舉行，金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天下午15點多齊聚金門家扶中心聯手現場揮毫，並將個人創作共計百件的墨寶，贈送給家扶中心，將用以贈送給贊助今年寒冬送暖愛心園遊會的贊助人，希望號召更多人一起來行善。

此次帶隊的張君玉表示，今天邀集書法同好孫國粹、翁清土、洪壽森以及張水團等人，一起在家扶中心揮毫，希望能為家扶中心的弱勢兒童，貢獻一些個人的心力，期待家扶中心的弱勢兒童，能和一般兒童一樣，有一起公平學習和成長的機會。

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙表示，下月初的愛心園遊會即將舉辦，張君玉等書法大師再次聯手協助園遊會的活動，希望在籌措資源上能助一臂之力，這些大師們自己準備書法用具及紙張用品，現場揮毫即興創作，感謝他們的善行義舉。

金門家扶中心主任李桂平表示，5位大師是連續第二年共同攜手來家扶愛心揮毫，在目前籌措資源不是很好的時候，他們願意再度伸出援手共襄盛舉、共同來號召及推動，讓人很感動；舉凡贊助今年的寒冬送暖愛心園遊會的贊助人，贊助1萬元以上者，即贈送大師的墨寶一張，先捐輸者先挑選，歡迎民眾踴躍來投入愛心園遊會的慈善工作。

金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天齊聚金門家扶中心揮毫，獻上愛心，金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙（中）頒發感謝狀給他們。記者蔡家蓁／攝影
金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天齊聚金門家扶中心揮毫，獻上愛心，金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙（中）頒發感謝狀給他們。記者蔡家蓁／攝影
金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天齊聚金門家扶中心現場揮毫，並把百餘件作品捐贈給家扶中心用以籌措寒冬送暖愛心園遊會的善款。記者蔡家蓁／攝影
金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天齊聚金門家扶中心現場揮毫，並把百餘件作品捐贈給家扶中心用以籌措寒冬送暖愛心園遊會的善款。記者蔡家蓁／攝影

家扶中心 金門

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