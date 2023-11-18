金門五位書法大師愛心揮毫 義助家扶中心辦募款園遊會

金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會將於下月初舉行，金門地區書法家張君玉、孫國粹、翁清土、洪壽森和張水團等五位大師今天下午15點多齊聚金門家扶中心聯手現場揮毫，並將個人創作共計百件的墨寶，贈送給家扶中心，將用以贈送給贊助今年寒冬送暖愛心園遊會的贊助人，希望號召更多人一起來行善。

此次帶隊的張君玉表示，今天邀集書法同好孫國粹、翁清土、洪壽森以及張水團等人，一起在家扶中心揮毫，希望能為家扶中心的弱勢兒童，貢獻一些個人的心力，期待家扶中心的弱勢兒童，能和一般兒童一樣，有一起公平學習和成長的機會。

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙表示，下月初的愛心園遊會即將舉辦，張君玉等書法大師再次聯手協助園遊會的活動，希望在籌措資源上能助一臂之力，這些大師們自己準備書法用具及紙張用品，現場揮毫即興創作，感謝他們的善行義舉。

金門家扶中心主任李桂平表示，5位大師是連續第二年共同攜手來家扶愛心揮毫，在目前籌措資源不是很好的時候，他們願意再度伸出援手共襄盛舉、共同來號召及推動，讓人很感動；舉凡贊助今年的寒冬送暖愛心園遊會的贊助人，贊助1萬元以上者，即贈送大師的墨寶一張，先捐輸者先挑選，歡迎民眾踴躍來投入愛心園遊會的慈善工作。