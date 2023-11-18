金門存德藥房獲金商獎殊榮 顏及人將祖業發揚光大

已經有191年歷史的存德藥房，最近獲得金商獎全國優良老店的殊榮，是此次得獎老店中，傳承歷史最悠久的商號，第五代傳人顏及人日前赴台領獎，連總統蔡英文、行政院長陳建仁也特別接見他們，對此，顏及人感動的說，獲得全國優良老店的榮譽，對我們來說，不僅僅是一個獎項，更是多年來我們一直堅守承諾的肯定。

坐落在金城鎮莒光路的存德藥房，創立於清道光13年間（1832年），是金門當地最聞名的中藥房，由顏及人的高祖顏子綮所創，只要路過存德藥房，一股清香卻又濃烈的胡椒香氣就會撲鼻而來，店內的胡椒粉、五香粉、十三香與滷包，都是遊客最愛買的，該店獨特的「關門秀」也廣受關注，是用一片片木板慢慢將店舖掩蔽起來，使存德中藥房成為遠近馳名的地標，吸引眾多遊客前來朝聖。

顏及人說，這幾年，他的兒女、第六代的顏元章、顏芷君、顏雅君也陸續返金，幫忙藥房的相關事務，讓這家快要200年的歷史老店可以持續代代傳承，源遠流長。

顏芷君透露，其實早在多年之前，全國商業總會及經濟部就一直想邀請他們參加老店的評審，但因為要準備的審查資料很多，老照片、族譜、過往僑匯資料等，都是需要時間來梳理，當時店裡只有父親一人，實在無暇處理，直到他們都返鄉幫忙，剛好商業總會又來詢問，他們才著手準備資料。

據了解，審查作業很繁複，多位評審委員在今年6月還專程來金門實地考察，對於相關藥房的歷史源由，都相當肯定佩服，顏芷君說，不枉費他們幾個兄妹花了半年多的時間彙整。

顏及人說，「德行雖無人見，存心自有天知」祖訓是他們的經營核心，這理念也已經融入他們的產品、服務跟文化，並會持續傳承下去。顏及人強調，「這個獎項不是終點，而是新起點」，對於一路上支持我們的您們，無論是老顧客、鄉親，還是一直陪伴在我們身邊的貴人親朋好友，我們要說聲真誠的謝謝，是你們的信任和支持，讓我們能夠不斷茁壯，堅守傳統，傳承文化，期待與您們一同走過下一個兩百年。