8旬翁堆雜物30年常見「米奇」竄出 聽聞1理由才點頭讓志工清除

高雄市三民區寶德里一間將近100坪的鐵皮屋，因為8旬屋主30年來堆放回收物、垃圾，滿到鐵門都拉不下，常有老鼠從屋內跑出來，讓附近住戶相當困擾；三民區長宋貴龍多次協調，屋主終於答應讓人進入清除垃圾，今早60位里內及慈濟的志工前往協助搬除回收物，因數量估計超過100公噸，預計需要10多天才能清完。

三民區去年有一棟透天厝因為50多歲屋主堆積垃圾10多年，造成老鼠亂竄，被網路戲稱為「米奇屋」，後來環保局派人花了5天清出將近32公噸垃圾，獨居的屋主送醫後發現罹患思覺失調症，經治療後回北部與家人同住，也找到工作。

三民區長寶德里內另有一處鐵皮屋，獨居的黃姓屋主已經80多歲，退休之前從事汽車保養廠，約30年前改做資源回收，把100多坪的廠房當成堆置回收物的空間，鐵皮外觀的建築前堆滿了水桶、金爐、籃子、箱子及廢棄電器等雜物，堆積範圍甚至延伸至屋頂

三民區長宋貴龍說，前兩周當地有登革熱疫情，考量到鐵皮屋環境凌亂無法有效噴藥，他向屋主及家屬進行道德勸說，希望能讓人進屋清除雜物。

宋貴龍以之前清除的米奇屋為例，估計出如果由公權力介入清除垃圾雜物，因為數量超過100公噸，需要的人力、物力、機具、油耗及值勤時的費用，求償金額會超過100萬元，若屋主同意清除，他會發動志工幫忙整頓，省除這項費用，屋主與家屬才點頭答應。

慈濟志工、里鄰長、社區環保志工、衛生所與清潔隊，今天上午開始進入鐵皮屋搬走雜物，預估要清上10多天。宋貴龍說，今天在進行清除作業時，沒有看到老鼠逃竄。附近鄰居說，鐵皮屋的雜物清除後，當地環境會變得整潔，期待房價上漲到應有價格。