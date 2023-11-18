金酒杯路跑接力賽明清晨開跑 以「酒」接力掀話題

由金門酒廠主辦的「第一屆金酒杯路跑．接力賽」，即將明天清晨7時30分熱情登場，首屆的路跑賽事總計吸引了2千多位熱愛跑步的民眾報名參賽，這項金門首創的以「酒」接力路跑賽，還未開跑就已成功引起討論，據了解，第一名隊伍將可獲得10萬元價值酒品；由於當天人潮眾多，金酒也建議選手車輛共乘，或是憑號碼布即可搭乘活動免費來回接駁車至活動現場。

金酒公司表示，這場金酒杯路跑接力賽，共分為5.8公里3人接力競賽組，以及3.8公里的休閒組等兩項，兩組皆統一由位於桃園路上的金門酒廠金寧廠出發，各別的出發時間分別為：5.8公里組，第一棒於7時30分準時出發，共分為三階段放行，以紓解賽道跑者人流，主要賽道路段為桃園路接環島南路一段；而3.8公里組，則於預定在7時40分出發，影響路段為桃園路接環島南路二段，交通管制時間則自凌晨6時管制至11時整。

除了賽道的規劃極具特色外，連賽事參與過程都將給足選手難忘的體驗，5.8公里三人接力組，每一棒在完成負責的挑戰路線準備交給下一棒前，必須先拿起桌上「金門啤酒」，喝一口才可過關，再將接力信物順利交給下一棒繼續挑戰，每隊三位隊員依序完成挑戰過程，包括跑步與暢飲皆計入挑戰計時，不只考驗選手跑步的耐力還能在交棒前來個微品酒的交棒「儀式感」，更同步考驗三位隊員間的絕佳默契。

除了創意的「接棒」外，5.8公里三人接力挑戰組的敘獎獎勵更是全台接力賽事累計總獎勵之最，前10名隊伍累計總獎勵高達35萬，第一名隊伍可獲得10萬元價值酒品，完賽後的獎牌設計也是用盡巧思，5.8公里三人接力組的完賽獎牌，將可拼組出一個代表順利完賽祝福的圓圓滿滿。

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