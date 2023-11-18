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傳統匠師協會會員大展佛陀紀念館開幕 心保和尚感謝工藝傳承

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
故宮博物院院長蕭宗煌表示，工藝就是工夫和藝術，除了工夫，還要能達到崇高的藝術審美境界。記者蔡世偉／翻攝
故宮博物院院長蕭宗煌表示，工藝就是工夫和藝術，除了工夫，還要能達到崇高的藝術審美境界。記者蔡世偉／翻攝

「傳百藝·匠一心─中華民國傳統匠師協會會員大展」，11月17日佛光山佛陀紀念館本館大堂開幕，250人出席。展出細木作、彩繪、剪粘、刺繡、玉雕、漆藝、春仔花、竹編等傳統民俗工藝作品。傳統匠師協會理事長莊武男表示，「工夫人」有一身好工夫也要有地方發揮，「走出去」讓大家知道很重要。

中華民國傳統匠師協會會員大展11月17日佛光山佛陀紀念館本館大堂開幕，本次展覽分「天」、「地」、「人」三大主題，透過寺廟彩繪，和金工、陶藝、木雕等從大地萃取的材料創作的工藝品，廣泛用於生活的如漆藝、繩結等作品，展現「人與天」的信仰與生活連結、「人與人」的情感連結等。

佛光山住持心保和尚致詞，提到藝術傳承對於文化之重要，如果在這當中少了些因緣，都會讓人感到遺憾。感謝這群工藝傳承者，延續寶貴傳統，讓大家有福報得以薰染文化氣息。

故宮博物院院長蕭宗煌則說明，展覽主題「天、地、人」，分別代表與大自然、神明和宗教有關，以及使用材料是自然生成，透過人才能創造好的工藝品。

傳統匠師協會是由文化部指定有形與無形文化資產的工藝類匠師共同組成，需具有15年以上實務年資方得以審核入會，當中有多位人間國寶、薪傳獎得主。傳統匠師協會理事長莊武男表示，「工夫人」有一身好工夫也要有地方發揮，不然「沒效」，所以「走出去」讓大家知道很重要。

中華民國傳統匠師協會會員大展，11月17日佛光山佛陀紀念館本館大堂開幕。記者蔡世偉／翻攝
中華民國傳統匠師協會會員大展，11月17日佛光山佛陀紀念館本館大堂開幕。記者蔡世偉／翻攝
佛光山住持心保和尚致詞表示，在各行各業中，能夠成功且出人頭地者，除了用功專注還要有恆心。記者蔡世偉／翻攝
佛光山住持心保和尚致詞表示，在各行各業中，能夠成功且出人頭地者，除了用功專注還要有恆心。記者蔡世偉／翻攝

佛光山佛陀紀念館 文化部

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