傳統匠師協會會員大展佛陀紀念館開幕 心保和尚感謝工藝傳承

「傳百藝·匠一心─中華民國傳統匠師協會會員大展」，11月17日佛光山佛陀紀念館本館大堂開幕，250人出席。展出細木作、彩繪、剪粘、刺繡、玉雕、漆藝、春仔花、竹編等傳統民俗工藝作品。傳統匠師協會理事長莊武男表示，「工夫人」有一身好工夫也要有地方發揮，「走出去」讓大家知道很重要。

中華民國傳統匠師協會會員大展11月17日佛光山佛陀紀念館本館大堂開幕，本次展覽分「天」、「地」、「人」三大主題，透過寺廟彩繪，和金工、陶藝、木雕等從大地萃取的材料創作的工藝品，廣泛用於生活的如漆藝、繩結等作品，展現「人與天」的信仰與生活連結、「人與人」的情感連結等。

佛光山住持心保和尚致詞，提到藝術傳承對於文化之重要，如果在這當中少了些因緣，都會讓人感到遺憾。感謝這群工藝傳承者，延續寶貴傳統，讓大家有福報得以薰染文化氣息。

故宮博物院院長蕭宗煌則說明，展覽主題「天、地、人」，分別代表與大自然、神明和宗教有關，以及使用材料是自然生成，透過人才能創造好的工藝品。