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得獎恆春「漂浮城牆」變危橋 公所挨批維護管理落漆急補救

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影

屏東恆春古城歷經歲月洗禮曾經斷垣殘壁，縣府逐年修復，11年前將位於恆春國中遭截斷部分，用原木和鋼架以「漂浮城牆」空橋型式串聯環城動線，居民發現，昔曾獲建築園冶獎的人氣旅遊亮點，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門挨批維護管理落漆。恆春鎮公所說，復原經費龐大，近日將發包先就橋體步道安全部分整修。

有143年歷史的恆春古城，是全台唯一4座城門完整保存的國定古蹟，歷經歲月洗禮，城牆多處破損，縣府逐年修復城門及城牆，由於恆春國中操場段城牆全部被截斷，為促進古城的觀光價值，讓環城動線完整化並分離遊客及學生活動空間，避免遊客環城時干擾學生上課活動，以「漂浮城牆」空橋型式串聯，用原木和鋼架營造輕量化和鏤空的視覺效果。

「它搖身一變成了充滿現代化的『漂浮城牆』，沒想到缺乏後續維護管理，已成了危橋，！」恆春鎮南門里民陳國弘說，啟用後天橋的LED燈柱全打開，整座鏤空牆像是漂浮在空中非常浪漫，不僅是居民散步好去處，也吸引遊客和新人來拍婚，但未見公部門後續維護管理，先是熄燈，最後也不敵風雨摧殘，原木風化腐朽斷裂，曾獲建築園冶獎的美橋，成了人見人怕的危橋。

縣府說，當時向交通部爭取到3億元的魅力據點計畫，完工後即將「漂浮城牆」在內的綠美化等公共設施移交鎮公所維護管理；「漂浮城牆」歷經4位鎮長，現任鎮長尤史經說，前任怎麼做不管，要恢復原貎經費龐大，現在最重要的是安全問題，已封閉出入口，恆春古城主管單位是文化部，向文資局提400萬元整修計畫後，近日先就橋體步道安全部分整修。

縣府說，近年搭配恆春古城環境點亮計畫，毀壞城牆損壞步道補強、道路交錯部分串連，文化部去年也啟動「恆春古城保存活化專案計畫」，包括修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化以及活化推廣和周邊設施整修，並納入地方場域導入藝文創新服務計畫示範地；「漂浮城牆」非既有古城牆，已請公所針對橋體步道安全部分盡速整修。

在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影
在屏東恆春國中用原木和鋼架以空橋型式串聯環城動線的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽斷裂成為危橋，公部門被批維護管理不力，公所已封閉並將發包整修。記者潘欣中／攝影

恆春 文化部

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