改善行人體驗 高市議員籲拆楠梓產業園圍牆

高雄楠梓區因引進台積電設廠聲勢看漲，但高雄市議員黃文志發現楠梓產業園區（原中油五輕廠區）周邊約4公里的圍牆，老舊斑駁，人行道樹竄根，對行人很不友善，建議市府拆除圍牆，還路於民。市長陳其邁說，會與中油討論，逐步改善周邊環境。

黃文志說，現在很多年輕人不知道，市長陳其邁早年曾打除亞灣區圍牆，讓市民看到高雄港景，他建議市府與中油在整建園區，能一併把圍牆拆除，比照衛武營周邊人行空間，全新改造。產業園區的圍牆拆除，可讓園區跟附近社區縫合，若整個中油宿舍區圍牆都一併拆掉，更可串聯後昌段、半屏山、翠華路等綠帶，讓行人更安全、舒適。

陳其邁說，國外除監獄有高牆，其餘很少有圍牆，圍牆在物理上帶來視覺阻礙，他任內，包含重要機構及校園圍牆，都要求打開，未來議會隔鄰稅捐處圍牆，也希望能打除，讓環境更友善。

楠梓產業園區圍牆，陳其邁說，市府跟中油、國科會等單位討論過很多次，後續會按議員建議，整體改造，逐步改善人行道等周遭環境，也尋求景觀設計師意見，讓整體環境升級。