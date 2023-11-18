聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善行人體驗 高市議員籲拆楠梓產業園圍牆

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高市議員黃文志建議，楠梓產業園區約有4公里圍牆，應該打除與社區縫合。記者王昭月／翻攝
高市議員黃文志建議，楠梓產業園區約有4公里圍牆，應該打除與社區縫合。記者王昭月／翻攝

高雄楠梓區因引進台積電設廠聲勢看漲，但高雄市議員黃文志發現楠梓產業園區（原中油五輕廠區）周邊約4公里的圍牆，老舊斑駁，人行道樹竄根，對行人很不友善，建議市府拆除圍牆，還路於民。市長陳其邁說，會與中油討論，逐步改善周邊環境。

黃文志說，現在很多年輕人不知道，市長陳其邁早年曾打除亞灣區圍牆，讓市民看到高雄港景，他建議市府與中油在整建園區，能一併把圍牆拆除，比照衛武營周邊人行空間，全新改造。產業園區的圍牆拆除，可讓園區跟附近社區縫合，若整個中油宿舍區圍牆都一併拆掉，更可串聯後昌段、半屏山、翠華路等綠帶，讓行人更安全、舒適。

陳其邁說，國外除監獄有高牆，其餘很少有圍牆，圍牆在物理上帶來視覺阻礙，他任內，包含重要機構及校園圍牆，都要求打開，未來議會隔鄰稅捐處圍牆，也希望能打除，讓環境更友善。

楠梓產業園區圍牆，陳其邁說，市府跟中油、國科會等單位討論過很多次，後續會按議員建議，整體改造，逐步改善人行道等周遭環境，也尋求景觀設計師意見，讓整體環境升級。

中油 人行道 陳其邁

延伸閱讀

高雄罰款收入預算年年增 交通局：明年編20億元六都排第四

高市馬路標線遭批霧煞煞 議員：觀察1小時有90輛車違規

楠梓產業園區4公里圍牆阻礙社區縫合 議員建議打除

陳其邁看藍白合：應是侯友宜出線 進入藍綠對決情勢

相關新聞

議員諷高市府 把馬路當提款機

高雄市議員李雅靜昨質詢指，鳳山區多處路段路肩竟比汽機車道寬，標線不明致不少駕駛人動輒被檢舉開罰，她實地觀察1小時內約有9...

四重溪溫泉季 地方嘆少連結

屏東縣車城四重溪和牡丹旭海溫泉區，打造燈海夜景，宛若置身閃耀星海夜空，縣府今年請藝術家團隊融入在地元素和音樂，縣長周春米...

改善行人體驗 高市議員籲拆楠梓產業園圍牆

高雄楠梓區因引進台積電設廠聲勢看漲，但高雄市議員黃文志發現楠梓產業園區（原中油五輕廠區）周邊約4公里的圍牆，老舊斑駁，人...

金門縣府 招270名臨時工

金門縣政府推動公法救助性質短期臨時工計畫，明年提供270個按日計酬的臨時工名額，協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，工資...

比光電、風電更環保穩定 高雄六龜地熱發電待開發

高雄市議員黃文志今天在市議會提出開發六龜寶來地熱發電，以因應核三除役、太陽能發電不足的可能性。經發局長廖泰翔表示，當地擁...

屋頂曬咖啡跌落…屏霧台前鄉長杜傳過世 享壽80歲

屏東縣霧台鄉魯凱民族議會副主席、曾擔任兩屆霧台鄉長、1屆縣議員、退休校長杜傳驚傳過世，享壽80歲，族人震驚哀慟。杜傳昨上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。