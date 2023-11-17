比光電、風電更環保穩定 高雄六龜地熱發電待開發

高雄市議員黃文志今天在市議會提出開發六龜寶來地熱發電，以因應核三除役、太陽能發電不足的可能性。經發局長廖泰翔表示，當地擁有3.6GW的潛力，有廠商躍躍欲試，未來會更積極推動開發。

民進黨政府一直以廢核為目標推行綠能政策，廣置風力、太陽能設施，但唯獨地熱一直龜步。高雄市議員黃文志今天在市議會質詢時表示，高雄在地熱這塊似乎都沒什麼人討論，他認為地熱有所需腹地小、發電穩定、成本小、零排放等優點，尤其在未來核三除役後，高雄正處經濟發展轉型重要階段，如何穩定取得穩定的電力，成了重要議題。但議員也擔心，如果政府沒有相關開發投資配套措施，與技術人才培育規劃，恐怕會讓開發廠商駐足不前。

經發局長廖泰翔表示，先前在一場地熱論壇上就有人提出高雄寶來地區擁有發展3.6GW的電力潛能，並透露已經有業者來詢問開發的可能，未來會更積極推動。環保局長張瑞琿則表示目前台灣北部與東部現有跟規劃中地熱發電總共有5MW，技術部分在自治條例裡都有相關推動事項，技術課程部分未來也會匡列進IS50001能源管理系統裡。

六龜區長陳昱如則表示樂觀其成，因為過去當地曾有開發地熱的討論，但後來被評估沒有開發價值而停擺，如今因為技術進步而又有開發的機會。她認為，只要不會造成環境汙染影響地方，又有助於地方經濟發展都樂見其成。

有研究指出全台地熱潛能初步統計高達32GW，全數開發的話相當於六座台中火力發電廠。有環團認為，地熱24小時不間斷，取代燃煤及核能作為基載電力，比太陽能跟風力發電更好。但政府能源轉型政策推動6年多來，原訂2025年開發地熱發電達200MW、年貢獻13億度，目前僅完成約5MW，發電量約2500萬度，目標恐難達成。