高雄山茶野放南港茶博會 喝出高雄的生態多樣性
高雄山茶今天在南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」登場，高市農業局這次帶來首選山茶，高雄山茶種植在雲霧繚繞的群山峻嶺間，樹高可達十公尺，農民多以野放、低度管理的方式種植，讓茶樹在山林間恣意生長，茶樹與環境互動密切，每座茶園的山茶皆有不同風味，也吸引許多愛喝茶的民眾詢問品嘗。
高市農業局表示，高雄山茶在山林間自然生長，日夜吸收環境精華，風味獨特、多元，多數種植在坡度陡峭的山林間，施肥噴藥不易，因此成為野生動物的天堂，茶農時常看見野生動物在茶園覓食、玩耍，過往因栽培、採摘不易，產量極為珍稀，據傳曾是進貢日本皇室的極品茶。本次由高雄茶農於「台灣國際茶業博覽會」推廣高雄山茶，參與茶農都獲得「綠色保育標章」，提供消費者接近產地的機會，歡迎民眾前往南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」品嚐純淨天然的高雄山茶。
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