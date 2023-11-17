快訊

SBL／裕隆教練及多名球員被約談恐團滅？籃協回應了

才11月氣象署發布低溫特報！5縣市寒冷亮黃燈 粉專：少見

最新民調／對決賴蕭配 柯侯配46.01%、侯柯配40.82%

高雄山茶野放南港茶博會 喝出高雄的生態多樣性

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄山茶於山林間野放生長，未受汙染採摘不易。圖／高市農業局提供
高雄山茶於山林間野放生長，未受汙染採摘不易。圖／高市農業局提供

高雄山茶今天在南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」登場，高市農業局這次帶來首選山茶，高雄山茶種植在雲霧繚繞的群山峻嶺間，樹高可達十公尺，農民多以野放、低度管理的方式種植，讓茶樹在山林間恣意生長，茶樹與環境互動密切，每座茶園的山茶皆有不同風味，也吸引許多愛喝茶的民眾詢問品嘗。

高市農業局表示，高雄山茶在山林間自然生長，日夜吸收環境精華，風味獨特、多元，多數種植在坡度陡峭的山林間，施肥噴藥不易，因此成為野生動物的天堂，茶農時常看見野生動物在茶園覓食、玩耍，過往因栽培、採摘不易，產量極為珍稀，據傳曾是進貢日本皇室的極品茶。本次由高雄茶農於「台灣國際茶業博覽會」推廣高雄山茶，參與茶農都獲得「綠色保育標章」，提供消費者接近產地的機會，歡迎民眾前往南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」品嚐純淨天然的高雄山茶。

邀請民眾11/17至11/20期間前往南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」品茗高雄山茶。圖／高市農業局提供
邀請民眾11/17至11/20期間前往南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」品茗高雄山茶。圖／高市農業局提供

日本皇室

延伸閱讀

獲總統力挺 黃捷酸藍白合哭哭啼啼：我們歡歡喜喜

美女網友要他投資10萬買茶葉 高雄男遇愛情騙子險失金

高雄吸毒女喝毒咖啡過嗨激扭1小時 毒友嚇到未送醫下場GG

嘉義人騎車到高雄接「紅色驚嚇」 罰單這亮點...不用繳了

相關新聞

高市馬路標線遭批霧煞煞 議員：觀察1小時有90輛車違規

高雄市議員李雅靜質詢指出，鳳山多處路段路肩竟比汽機車道寬，標線不明，致不少駕駛人動輒被檢舉開罰，她現場觀察，1小時內約有...

高雄罰款收入預算年年增 交通局：明年編20億元六都排第四

高雄市議員李雅靜今天總質詢時頭戴「皇冠」質詢指出，高雄市政府罰款收入預算年年提高，從市長陳其邁任內到今年9月，累積罰款收...

屋頂曬咖啡跌落…屏霧台前鄉長杜傳過世 享壽80歲

屏東縣霧台鄉魯凱民族議會副主席、曾擔任兩屆霧台鄉長、1屆縣議員、退休校長杜傳驚傳過世，享壽80歲，族人震驚哀慟。杜傳昨上...

想找工作注意！金門縣府將招募270位臨時工日薪近千元

金門縣府的800壯士又來了！金門縣政府推動公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供270個按日計酬的臨時工名額協助失業勞...

嘉義人騎車到高雄接「紅色驚嚇」 罰單這亮點...不用繳了

嘉義一名邱姓男子在臉書貼文附照片，指近來考慮去高雄玩玩，但不打算騎摩托車，感謝檢舉達人送他「紅色驚嚇」，但他已申訴，文末...

高市衛生局稽查美食外送平台 1件冬瓜茶檢出腸桿菌科不符規定

高雄市衛生局在今年8月1日至10月31日啟動美食外送平台稽查專案，按中央規定稽查美食外送平台合作的110家餐飲業、25名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。