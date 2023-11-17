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想找工作注意！金門縣府將招募270位臨時工日薪近千元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天表示，將招募270名臨時工，圖為往年報名踴躍情形。圖／縣府提供
金門縣府今天表示，將招募270名臨時工，圖為往年報名踴躍情形。圖／縣府提供

金門縣府的800壯士又來了！金門縣政府推動公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供270個按日計酬的臨時工名額協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，由於先前的薪資是每日800元，所以坊間又稱為「800壯士」，經過多次調薪，目前一天工資為950元。報名作業將於11月24日上午9點到下午5點、11月25日上午9點到下午14點(中午不休息)，在金門就業中心2樓受理。

金門縣政府社會處表示，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍（含依親居留）並居住金門連續1年（含）以上。另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，始符合報名資格；未達60分者，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務。

縣府表示，經審查符合報名資格之人員，可繼續參加今年12月5日（星期二）上午9時公開舉行之抽籤作業，地點在金城體育場（籃球場及視聽室），為力求公開透明化，另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

另為因應縣民之急難救助需要，酌留30個名額，其餘270名均以公開抽籤方式進用。一般身分之抽籤正取名額名，195名，特定身分之抽籤正取名額75名，均依各用人單位分配名額分別抽出。至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的三分之一。正取及備取名單，將由縣府於今年12月8日（星期五）統一公布於金門日報及縣府網站。

縣府指出，今年受理報名的地點在金門就業中心二樓，此外，因金門大橋已通車，故取消烈嶼鄉公所受理報名場次，該計畫臨時工進用期間自明(113)年1月2日至同年12月31日止，每月工作日以22天為限，不支固定薪，按日津貼950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日，即應參加勞工保險及全民健康保險。

金門縣政府明年將提供270個按日計酬的臨時工名額協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，圖為去年報名熱情形。圖／縣府提供
金門縣政府明年將提供270個按日計酬的臨時工名額協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，圖為去年報名熱情形。圖／縣府提供

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