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楠梓產業園區4公里圍牆阻礙社區縫合 議員建議打除

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員黃文志建議楠梓產業園區圍牆應該打除，與當地社區縫合。記者王昭月／翻攝
高市議員黃文志建議楠梓產業園區圍牆應該打除，與當地社區縫合。記者王昭月／翻攝

高雄楠梓區因引進台積電設廠聲勢看漲，但高雄市議員黃文志發現楠梓產業園區（原中油五輕廠區）周邊約4公里的圍牆，老舊斑駁，人行道樹竄根，對行人很 不友善，建議市府能打造圍牆，還路於民。市長陳其邁表示，會與中油討論，逐步改善周邊環境。

黃文志表示，現在很多年輕人不知道，市長陳其邁早年曾打除亞灣區的圍牆，讓市民可以看到優美的高雄港景，而現在楠梓區引進台積電等產並，但台積電高雄廠預定地、楠梓產業園區周邊約有4公里圍牆，大部分已經老舊斑駁、且人行道上許多樹木竄根，對於行人很不友善，建議市府與中油在整建園區同時，能一併把圍牆拆除，比照衛武營周邊人行空間，進行全新改造。

他說，產業園區的圍牆拆除級，可讓園區跟附近社區進一步縫合，如果整個中油宿舍區圍牆都一併拆掉，更可串聯後昌段、半屏山、翠華路等綠帶，讓行人更安全、更舒適。

陳其邁說，國外除監獄有高牆外，其餘很少有圍牆，圍牆在物理上帶來視覺很大的阻礙，因此他任內，包含重要的機構及校園圍牆，都要求打開，未來議會隔鄰的稅捐處圍牆，也希望能打除，讓環境友善一點。

至於楠梓產業園區的圍牆，陳其邁表示，此事市府跟中油、國科會等單位討論過非常多次，後續會按照議員建議，進行整體改造，逐步改善人行道等周遭環境，同時也會尋求景觀設計師意見，讓整體環境升級。

人行道 中油 陳其邁 台積電

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