「山中音樂會」傳唱六龜 觀光局助攻補國旅團5000元

第4屆山中音樂會「嘎呼拉斯音樂節」將於12月15、16日，在六龜區寶來國中隆重登場。除高雄偏鄉學校與在地部落等共14團合唱團登台演唱外，更邀請胡德夫、林生祥、桑梅絹、桑布伊、王宏恩、南王姊妹花等帶來精彩表演。同時也特邀日本沖繩民謠大師平安隆及東京中央線樂團跨海演出，卡司陣容十分堅強。

由高雄市尼布恩人文教育關懷協會發起的「嘎呼拉斯音樂節」，自2020年首次舉辦，至今已邁向第四屆，透過邀集各偏鄉部落學校、社區合唱團與多位音樂界指標人物組合演出，成功打造屬於部落的舞台，進而推動當地觀光並振興在地農產業等，獲得各界關注、好評與支持。

本次「嘎呼拉斯音樂節」將往年1日活動延長成2日，並結合在地導覽、音樂地圖市集與展覽活動，結合在地原民、客家、閩南、新住民等多元族群文化，藉歌聲永續傳承。

高閔琳表示，觀光局為帶動高雄山城觀光，旅行社只要組團15人以上參加本次音樂會、至指定景點觀光旅遊，每團可申請補助車資5000元，享受豐富多元的原民音樂盛宴。