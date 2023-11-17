作家一青妙撰寫屏東生活「旅行台灣-屏東」日本上架

台日混血作家一青妙對屏東的歷史文化及城市氛圍深深著迷，為讓更多日本人認識屏東的美，邀集作家大洞敦史及知名料理家山脇璃珂，進行屏東旅遊文化深度書寫，出版「旅行台灣-屏東」，屏東縣長周春米收到新書後直言「非常感動，好想趕快開箱新書，欣賞日本旅人們穿梭屏東的視野」!

昨天下午作家一青妙、大洞敦史先生拜會縣長周春米並分享新書，多名生活在屏東的日本人也受邀出席，包括

自日本移居至屏東的民宿老闆、餐飲業者、演奏者、咖啡業者等在地極具特色的店家，每個人都有各自在屏東生活精彩故事，書中焦點人物大洞敦史、志甫一成更用沖繩三線及津輕三味線彈奏經典歌曲-望春風，標準唱腔與精彩演出，讓周縣長直呼非常厲害。

周春米表示，屏東與日本有著深厚且堅定的交情，感謝一青妙寫作「旅行台灣-屏東」這本書除是行銷屏東最好的廣告外，更生動紀錄了屏東人的慢活步調、風景與在地美食文化，並運用日本人的國際觀點，寫下了一個個動人的屏東故事，情感濃厚的豐富內容，都讓她迫不及待的想開箱新書。

作家一青妙分享，「為甚麼選擇居住在屏東？」是她在撰寫書籍的小故事過程中，常常是對長久居住在屏東的日本人所提出的問題，當他們眼神充滿閃爍且自信地回答「屏東最好！」都讓她感到無比感動。

一青妙說，一年多前，正當想著該如何把屏東的美與多元文化讓日本人認識時，隨即得到縣府大力幫助，除了表達感謝之外，未來也將以屏東觀光大使的身分到日本辦理多場演講會，透過新書發表，讓更多的日本旅人帶著書籍到訪屏東，感受國境之南的美景。

屏東縣府表示，促進屏東與日本國際文化交流，讓日本及國際社會多加認識屏東之歷史、文化及美食等在地人文風情，2022年在本書製作人野島剛先生協助推動下，由縣府邀請日籍旅居台灣作家一青妙小姐、台灣女婿大洞敦史先生及知名料理家山脇璃珂女士，共同前來屏東縣各地城鎮走訪取材以日文撰寫「屏東學」一書。

縣府提到，在「旅行台灣-屏東」編製過程期間，多次透過與野島剛先生視訊會議，邀集3位作家們到訪屏東進行踩線事宜以及出版行銷推廣，並與跨局處與交通旅遊處、文化處共同合作，接待作家們到屏東各地踩線，謝謝作家們將親身體驗化為文字著作出版，期待讓更多的日本友人認識屏東多元文化和豐富的美食文化，感受屏東多向度的魅力。