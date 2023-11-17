300箱魚餌報銷 澎湖漁民批報關遭刁難

有「海中白金」之稱的土魠魚將洄游澎湖，漁民會買皮刀魚當餌釣土魠，但有漁民指控，在台南買300箱皮刀魚，卻遭海巡逐箱清點，導致退冰腐壞，損失17萬元，批40多年前的法令已不合時宜，執法單位不懂人民苦痛。漁業署說，澎湖縣府1975年制訂管制辦法，因船主未依法申報才衍生此事件，台南市區漁會今天開臨時理事會，替離島漁民發聲。

土魠魚隨東北季風進入澎湖海域，農曆年前10公斤等級的土魠行情超過1萬元，吸引漁民爭相捕捉，七美島漁民會以皮刀魚當餌，用延繩釣或一支釣捉土魠。但船長陳振家11月6日駕船到台南安平港，載運300箱皮刀魚當餌料，不料海巡署安檢人員質疑數量太龐大，漁業署官員也嗆他，「出關就會處罰，最多罰9千萬元！」

陳振家說，當天幸好台南漁業公會出面協調，漁業署才同意放行，但仍逐箱清點，結果冷凍皮刀魚在炎熱天氣下退冰變質腐爛，讓他損失超過17萬元。他不滿地說，漁民冒狂風巨浪捕土魠，卻被刁難，他向漁業署喊話，「派人上船來考察，就怕官員不敢來」。

漁業署表示，將邀交通部及澎湖縣政府研商，也會聽取漁民意見。海巡署表示，值勤「依法行政」，如果船長認為權益受損，可提出主張及訴求，會依規定處理。澎湖縣政府農漁局說，縣府理解漁民的委屈，將在議會定期會後研議修法，力求在執法與便民間取得平衡。