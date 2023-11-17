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高雄推數位市民卡 服務卻卡卡

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市政府去年9月推「高雄數位市民卡」，宣稱包辦市民生活大小事，但議員發現，市民卡標榜智能，進1999服務系統卻答非所問，像是一個入口網站，只充當總機角色，民眾申辦作業全轉介到其他局處網站，且每進一個局處都需重複申請帳號，極不便民。研考會表示，市民卡目前註冊人數約1.8萬人，智能客服並不友善，會進行改善。

「高雄數位市民卡」推出後，結合在地商家及連鎖品牌推出線上繳停車費享折扣等優惠，另發行高雄幣點數鼓勵市民試用相關數位服務，累積的點數可換運動中心VIP券或超商咖啡等，使用「卡好付」繳費，還免收手續費，但議員鄭孟洳申辦後發現，這張數位市民卡很「掉漆」。

鄭孟洳昨天總質詢時詢問，市府多少首長申辦高雄市民卡？結果只研考會主委1人！她說自己也辦一張，但發現問題很多，像點進1999或預約長照巴士、預約使用運動中心，竟要再辦一個新帳號，「市民卡的帳號在市府各局處無法通用，很不便民」。

她也說，高雄市民卡在多元支付部分僅與高雄銀行合作，在線上開了數位帳戶後，還要臨櫃申辦！智能AI（人工智慧）更文不對題，市民申請道路刨鋪或修護，結果跳到住宅防火等資訊，顯見資料庫嚴重不足。而高雄市民卡平台與一般入口網站無異，只會像「總機」轉接其他局處，無法滿足市民真正的需求。

高雄市研考會主委蔡宛芬表示，高雄市民卡試辦今年4月，實際註冊人數約1.8萬人，服務人次達7.2萬，據使用者回饋，發現「智能客服」的確不是那麼好用。但至今年底前，研考會會力求改善，未來市民註冊後即不必再重設帳號。電子支付部分，則會努力和LINE PAY與其他銀行洽談，讓市民卡更便民。

高雄市 客服 議員

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