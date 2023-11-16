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中華姓氏文教基金會捐高檔救護車給金門 市價近500萬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
財團法人中華文化姓氏文教發展基金會將捐贈一部價值493萬元救護車給金門縣消防局，供緊急救護使用，因車體打造及整裝約需1年時間，該基金會日前先遞交捐贈意願書給消防局，由局長呂英華（中）代表接受。圖／金門縣消防局提供
財團法人中華文化姓氏文教發展基金會將捐贈一部價值493萬元救護車給金門縣消防局，供緊急救護使用，因車體打造及整裝約需1年時間，該基金會日前先遞交捐贈意願書給消防局，由局長呂英華（中）代表接受。圖／金門縣消防局提供

財團法人中華文化姓氏文教發展基金會將捐贈一部價值493萬元救護車金門縣消防局，供緊急救護使用，因車體打造及整裝約需1年時間，該基金會日前先遞交捐贈意願書給消防局，據了解，自去年1月7日「財團法人台北市台灣省城隍廟」捐贈第1部救護車起迄今，這是民間捐贈的第4部救護車，總金額高達新台幣2仟萬元。

消防局表示，中華文化姓氏文教發展基金會成立於103年，以發揚新中華文化之做人處事根本德性、立姓氏祖先牌位以傳承慎終追遠之孝順精神，以文化、教育的形式推廣落實於生活中，藉以提昇慈悲智慧與靈性智慧。該基金會自112年開始捐贈救護車，金門縣有幸獲得該基金會第2部救護車捐贈。

據了解，經金門縣消防局積極爭取，該基金會確定救護車需求後，經多次董、監事會議，決定捐贈金門設備最新穎、醫療艙器材更先進的救護車1台，這款救護車配備有瑞典原裝進口的最新進自動心肺復甦機(LUCAS-3，價值新台幣100萬元)和12導程無線傳輸心電圖監視儀(本縣救護車首次配備，價值新台幣28萬)，裝置完成後，將與金門醫院完成介接，提供到院前生命徵象參數供急診室醫師判讀，為金門鄉親提供最佳的緊急救護服務，以提升到院前心肺功能停止之病患存活率。

金門縣消防局長呂英華特別感謝該基金會捐贈救護車的善行義舉，稱許基金會創辦人吳信德悲天憫人、濟世救人之情操令人感佩，他認為此舉有助於提升鄉親的應急醫療服務水平。另外，對於消防局來說更具有重大意義，新購救護車將填補現有救護車隊缺口，不僅擁有先進的設備和技術，更能加強為民服務品質，提升到院前緊急救護功能。

救護車 金門

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