市府首長僅1人申辦…高雄市民卡稱包辦生活大小事 議員體驗發現很「落漆」

高雄市政府致力轉型智慧城市，去年9月推出「高雄市民卡」，宣稱希望包辦市民生活大小事，議員鄭孟洳卻發現，市民卡進1999服務系統詢問卻常答非所問，且平台與入口網站無異，只扮「總機」轉介民眾到其他局處，更糟的是，每進一個局處都需重設帳號，極不便民。

研考會表示，市民卡試辦至今年4月，註冊人數達1.8萬，服務7.2萬人左右，智能客服據反映並不那麼好用，市府會再做改善。

高雄市民卡結合在地商家及連鎖品牌者推出「線上繳停車費享折扣」、「運動累積高雄幣兌換好禮」等優惠，另發行高雄幣點數鼓勵市民試用相關數位服務，點數可換運動中心VIP券或超商咖啡等。利用「卡好付」服務，繳費還免收手續費，但議員鄭孟洳申辦後卻發現，高雄市民卡「很落漆」。

鄭孟洳今天總質詢調查，市府首長有多少人申辦高雄市民卡？結果竟只研考會主委一人申辦！她說，自己也辦一張，但發現問題很多，像點選進1999或預約長照巴士、預約使用運動中心，登錄後還要重辦新帳號，「市民卡的帳號在高市府各局處無法通用，很不便民」。

她也說，高雄市民卡在多元支付部分僅與高雄銀行合作，但開了數位帳戶後不是在線上完成認證就好，還要臨櫃申辦！智能AI（人工智慧）更是文不對題，市民要申請道路刨鋪或修護，結果竟跳到住宅防火等資訊，顯見資料庫不足。而高雄市民卡平台與一般入口網站無異，只會像「總機」轉接其他局處，無法滿足市民真正的需求。