市府首長僅1人申辦…高雄市民卡稱包辦生活大小事 議員體驗發現很「落漆」
高雄市政府致力轉型智慧城市，去年9月推出「高雄市民卡」，宣稱希望包辦市民生活大小事，議員鄭孟洳卻發現，市民卡進1999服務系統詢問卻常答非所問，且平台與入口網站無異，只扮「總機」轉介民眾到其他局處，更糟的是，每進一個局處都需重設帳號，極不便民。
研考會表示，市民卡試辦至今年4月，註冊人數達1.8萬，服務7.2萬人左右，智能客服據反映並不那麼好用，市府會再做改善。
高雄市民卡結合在地商家及連鎖品牌者推出「線上繳停車費享折扣」、「運動累積高雄幣兌換好禮」等優惠，另發行高雄幣點數鼓勵市民試用相關數位服務，點數可換運動中心VIP券或超商咖啡等。利用「卡好付」服務，繳費還免收手續費，但議員鄭孟洳申辦後卻發現，高雄市民卡「很落漆」。
鄭孟洳今天總質詢調查，市府首長有多少人申辦高雄市民卡？結果竟只研考會主委一人申辦！她說，自己也辦一張，但發現問題很多，像點選進1999或預約長照巴士、預約使用運動中心，登錄後還要重辦新帳號，「市民卡的帳號在高市府各局處無法通用，很不便民」。
她也說，高雄市民卡在多元支付部分僅與高雄銀行合作，但開了數位帳戶後不是在線上完成認證就好，還要臨櫃申辦！智能AI（人工智慧）更是文不對題，市民要申請道路刨鋪或修護，結果竟跳到住宅防火等資訊，顯見資料庫不足。而高雄市民卡平台與一般入口網站無異，只會像「總機」轉接其他局處，無法滿足市民真正的需求。
高雄市研考會主委蔡宛芬表示，高雄市民卡試辦今年4月，實際註冊人數約1.8萬人，服務人次達7.2萬，根據使用者回饋，的確發現「智能客服」不是那麼好用，但至今年底前，研考會會力求改善，包括整合各運動中心，未來市民註冊後即不必再重設帳號，未來也會將其他局處逐漸納入單一認證，至於電子支付部分，也會努力和LINE PAY等銀行洽談，促進相關服務更便民。
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