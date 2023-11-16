加速輔導老社區更新 高市府提供第一桶金最高150萬

高市府都發局經盤點，全市提出重建需求社區超過10處，為加速輔導老舊社區自力更新，11月祭出加碼措施，成立更新會的社區可向市府申請第一桶金作先期整合，補助金額最高150萬元。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿表示，全市提出重建需求社區逾10處，為加速老舊社區自力更新，市府除成立5處區域型都更工作站，也提供專案輔導，11月再加碼，成立更新會的社區可申請第一桶金作先期整合，補助金額最高新台幣150萬元。

都發局表示，市府自民國110年起加速審議，每年皆有2件都更案核定，民間建設公司主導的都更重建案，凡整合成功依都更條例報核市府，全市已核定都更重建8案共1556戶，合計民間開發規模已超過百億元。

都發局指出，針對逾百戶以上整合不易社區，市府設工作站提供諮詢，及專案陪伴社區發起人蒐集籌備更新會意願書，高雄市已有4個社區成立「都市更新會」。

對於已成立更新會的社區，市府也針對個別社區特性及課題，擬定輔導策略，邀都計、估價、建築、法律等領域專家學者提供建言；考量社區人數眾多、意見分歧，此次推出第一桶金，目的是協助社區先期整合，讓後續事業計畫推動順利。

都發局表示，都市更新會申請補助時須先籌組先期整合團隊，市府會透過審查，若發現團隊有不足之處會給予建議；執行過程中，更新會至少須提出3套開發及權變分坪模擬模型，並舉辦3場以上工坊整合所有權人意見。

市府補助經費則採4期撥付，更新會須遴選出下一階段接棒團隊始得領取尾款；此外，「高雄市政府補助都市更新會辦理重建事業先期規劃作業要點」已在16日公告函頒，有意申請補助的更新會可至都發局網站下載。