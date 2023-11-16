屏東戶外「好戲秋time」11月週末免費入場

屏東縣政府主辦「好戲秋time」，在11月的週末登場，有樂團演出、歌舞戲及眷村實景劇等，均免費入場，帶觀眾遊歷屏東。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，「庄頭劇場藝日限定」18日在恆春鎮西門廣場下午1時展開，有阿緱囝仔人聲樂團、圓劇團、新古典室內樂團、蒂摩爾古薪舞集、泰武古謠傳唱等優秀藝文團隊共同參與。

18日晚上7時「TAIWAN TOP演藝團隊」阮劇團壓軸，演出充滿青春熱血時代台式龐克歌舞戲「我是天王星」，由藝人黃鐙輝、金曲歌后江惠儀、三金得主蔡振南領銜主演，呈現台灣早期歌舞團的青春熱血時代故事，活動為免費入場。

縣府文化處表示，金星創作「家有囍事」的眷村實景劇，24及25日晚上7時30分在屏東勝利星村遺構公園空翔區上演；遺構公園自開幕以來已在民眾心中成為展演場所，「家有囍事」由資深製作人王偉忠監製，包含擁有金鐘、金馬雙金肯定的湯志偉、甫獲得金鐘獎榮譽肯定的「金鐘女伶」范瑞君、幽默風趣的硬底子實力派帥大叔宋少卿，搭配那祈、張瀞云、羅美玲、杜偉誠，有歌有舞、劇情有笑有淚。

文化處說，在70年代眷村辦喜事可不是一家的事，眷村人情味特別濃，是全村的大事，演出沉浸式喜劇，觀眾也是演員，來看戲就是參加婚禮。也為免費入場。