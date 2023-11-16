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高市海線美食餐盤報名延至30日 號召在地店家參賽

中央社／ 高雄16日電

為推廣高雄市海線觀光，市府觀光局舉辦「海線美食餐盤徵選計畫」，原本徵選報名至17日止，觀光局今天表示，為讓業者有充分時間準備，報名期限將延長至30日，將選出10店家頒發獎勵金。

觀光局推出「海線美食餐盤計畫」，號召梓官、彌陀、永安、茄萣4區餐飲業者參賽，將評選10間道地、有創意的店，讓遊客以美食探索高雄海線文化與魅力。

原本徵選報名至17日止，觀光局今天發布新聞稿表示，為讓業者有充分時間準備，拿出最好的菜色參賽，報名期限延長至11月30日；此次徵選計畫不限制特定餐飲型態的店家，凡餐廳、小吃、伴手禮、咖啡廳或甜點店等業者都可報名。

觀光局表示，入選的店家除公告於高雄旅遊網，讓遊客按圖索驥尋找外，也會安排美食部落客訪店試吃，以圖文短影音、部落格文章在網路社群為店家宣傳，並於12月8日邀入選店家參加海線美食餐盤成果發表會。

此次徵選分為「海線推薦組」和「新菜店家組」，「海線推薦組」以店家現有的料理或美食，選出7間優質店家給予新台幣3000元獎勵金；而「新菜店家組」則為設計專屬菜色，選出3間具創意特色店家頒發1萬元獎勵金。

觀光局指出，因許多業者表達參與意願，為讓店家有充裕時間研發及準備菜色，海線美食餐盤計畫將延長報名至30日，歡迎海線4區餐飲業者踴躍報名。

美食 觀光局

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