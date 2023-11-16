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毒品查獲量為去年8倍 民代批高市毒防局像「花瓶」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員鍾易仲質疑高市查獲毒品量竟是去年同期8倍，擔心毒品流向青少年，造成社會治安威脅。記者王昭月／翻攝
高市議員鍾易仲質疑高市查獲毒品量竟是去年同期8倍，擔心毒品流向青少年，造成社會治安威脅。記者王昭月／翻攝

國民黨高市議員鍾易仲今早總質詢，指高市查獲毒品量較去年同期增加8倍，質疑高市毒品防制局成效有如「花瓶」，籲高市府應比照國民黨總統參選人侯友宜成立緝毒署的政見。但市長陳其邁表示，毒品查獲量倍增是因努力溯源斷根，高市毒防局運作得不錯，高雄也是六都唯一成立毒防局的縣市，歡迎侯能到高雄參考毒防局運作。

鍾易仲今早質詢指出，高雄今年1到9月查獲毒品人數與案件比去年同期都減少，但查獲毒品總量為90萬3701公克，比去年多出80萬公克，比去年同期暴增8倍，為何高雄的毒品量這麼大？高雄是六都唯一設有毒防局的縣市，但功效不彰，感覺像「花瓶」。

鍾當場推薦國民黨參選人侯友宜成立緝毒署的政見，指侯對於緝毒很有概念，有完整的緝毒措施，市長陳其邁是不會配合？鍾表示，毒品總量增加8倍，代表的意義是高雄可能有集體式大量販毒情形，且這些毒品流向青少年，毒品一旦嚴重氾濫，將嚴造成社會威脅。

陳其邁答覆表示，查鎮緝的毒品量增加，表示努力在溯源斷根，至於是否比照侯友宜成立緝毒署？陳其邁說，今天是市政質詢，不是選舉辯論，很難針對每位候選人政見提出回應。高雄是唯一成立毒防局的縣市，當初成立時，國民黨人亦反對，但他認為現在運作得很不錯，議員都很肯定，侯友宜也可以來參考看看。

毒品 陳其邁 國民黨

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