趁月夜出海 澎湖船長透露挖「海中白金」秘訣

澎湖有漁民本月6日到台南安平港購買3000公斤皮刀魚，要帶回七美當釣土魠的餌料，卻遭到海巡人員逐箱檢查，導致退冰腐壞損失超過17萬元。漁民說，皮刀魚表皮閃亮，尤其在有月亮的夜裡會特別明顯，土魠容易咬餌，因此被漁民當成釣土魠的重要餌料，皮刀魚以前很好買又便宜，現在很難取得，「當然要多買一點！」

澎湖七美船長陳振家說，捕撈土魠魚是漁民最重要的收入，每年東北季風吹襲，就是土魠魚的季節到了，也進入漁民與土魠的決戰時期，年度的盈虧就看這一季的捕撈狀況，「吃飯還是吃粥」，取決土魠抓得好不好。

陳振家透露，七美船長抓土魠多用延繩釣與一支釣，皮刀魚是重要魚餌，「專門用在有月亮的夜裡」，因為皮刀魚的魚皮閃亮，夜裡在海中會反射月光，吸引土魠咬餌。

高雄劉姓魚販透露，土魠價格依體型與肥美程度計算，越大尾、越肥的越貴，台南、高雄、屏東、澎湖有買整尾土魠過年或送禮的習慣，土魠的價格愈接近除夕，價格愈貴，有時漁船出海作業一趟，抓到幾十尾就能賣超過200萬元，因此土魠被漁民當成「海中白金」。

劉姓魚販說，漁民對魚土魠，有種簡單的計價公式「一公斤一百元」，但別誤會10公斤的土魠一尾只要1000元，而是10公斤等級的土魠，1公斤的價格就是100元乘以10，等於每公斤價格1000元，1尾10公斤的土魠買下來大約1萬元。