澎湖漁民300箱魚餌報銷！批安平港報關遭刁難 澎縣府回應了

澎湖漁民開船到台南安平港，要載回300箱皮刀魚當餌料，不料卻遭海巡及漁業署人員刁難，逐箱清點導致皮刀魚退冰腐壞，損失超過17萬元。漁業署說，澎湖縣政府1975年訂有管制辦法，本案船主未依管制辦法申報，才衍生此事件。漁民無奈說，40多年前的規定早已不合時宜，執法單位根本不懂人民的苦與痛。澎湖縣農漁局說，將修訂法令，力求執法與便民之間的平衡。

時序入冬後，有「海中白金」的土魠魚隨著東北季風進駐澎湖、台灣西南海域，七美島的漁民會用延繩釣或一支釣方式來捕捉土魠。船長陳振家11月6日從七美駕駛漁船到台南安平港，要載運300箱國外稱為「月亮魚」的皮刀魚，作為研釣土魠的餌料，不料報關過程中海巡署安檢人員卻質疑數量太龐大，不願相信是漁業用途。

陳振家氣憤說，「3000公斤皮刀很多嗎？三流海（指出海三趟）就用完了，以前便宜但現在買得到就很感恩了，當然要多買一點！」

陳振家表示，海巡安檢人員還立刻通報漁業署官員，他透過海巡人員的手機擴音向官員解釋，皮刀魚是要載回七美家裡冷凍以後要用，結果漁業署官員不但不聽解釋，還嗆知道漁民載運魚餌幕後動機，甚至恐嚇「出關就會處罰，最多罰9千萬元！」

陳振家說，當時他滿腹委屈，本來想要在台南租冷凍庫來冰存這批皮刀魚，還好台南漁業公會出面協調，漁業署才同意放行，但仍要逐箱清點，但當天氣候炎熱，冷凍皮刀魚退冰之後變質腐爛，讓他還沒出海作業，就損失超過17萬元。

陳振家說，皮刀魚的損失慘重，他可以吞下，但在漁業署、海巡署人員眼中，把漁民當成幹壞事的，「這我真的吞不下去！」

陳振家近日在臉書貼出他出海以延繩釣作業方式捕土魠魚的影片，只見漁船穿梭在狂風掀起的滔滔白浪中，穿上雨衣的船員站在船頭，雙手並用快速把皮刀魚鉤上鉤子，放進海中，即使大浪打上甲板，仍然不能停手閃避。陳振家反諷說，他強烈力挺漁業署指派人員實船考察皮刀魚當餌的實際使用狀況，就怕官員不敢來。

澎湖漁民開船載魚餌遭海巡署、漁業署刁難的消息傳出後，立法委員楊曜在11月10日召集漁業署、海巡署，要求一周內針對適法性、查驗程序提出解釋。陳振家說，明天台南漁會也會舉辦公聽會，他會出面為離島漁民發聲。

漁業署說，澎湖縣政府1975年間曾訂有「澎湖縣離島漁船載運海產銷售台灣本島返籍時載運自公用物資管制辦法」，本案漁船主未依該辦法相關規定造具清單及有效證明經港檢單位簽證後裝運，才衍生此次事件，漁業署將邀集交通部及澎湖縣政府研商，也會聽取漁民意見。

海巡署表示，目前仍在與漁業署研商中，海巡秉持「依法行政」原則執行勤務，如果船長認為權益受損，可以提出主張及訴求，海巡會依規定來辦理、受理。

澎湖縣政府農漁局說，漁船載運餌料、漁具等相關漁撈作業備品屬合理情形，尤其離島地區運輸不易，載運需求量較高。以本案為例，七美籍漁船遠赴台南補給，漁民為求節省往返油料等作業成本，載運魚餌、漁獲時，數量原較台灣本島漁船為多，卻容易引起安檢單位判斷超出一般漁船作業需求，遭執檢人員搜查，縣府可以體會漁民的委屈。