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屏東公園共融遊戲場啟用 議員批鴿糞多籲縣府重視
百年歷史屏東公園共融遊戲場前天啟用，但縣議員批評公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府重視；縣長周春米表示，不會迴避責任，加強公園周邊環境管理、責無旁貸。
屏東縣府在屏東公園建置共融遊戲場，以縣鳥紅尾伯勞作設計主軸主題，讓孩子們在繽紛色彩，享受安全趣味的遊具，但議員蘇資婷昨質詢說，屏東公園滿地鴿糞，環境髒亂要加強檢討。
「公園不是鳥園，鴿糞會危害健康！」蘇資婷說，公園內共融遊戲場剛啟動，孩童在公園內嬉戲，還要面對隨時可能從天而降的黃金雨，難道要讓在公園遊玩、運動的民眾戴安全帽嗎？
蘇資婷說，縣府應規畫有效驅鳥措施，禁止餵食鳥類，並勸誡習慣在周邊撒米餵食鳥類的民眾，不要讓人一想到屏東公園就想到鴿糞。
周春米說，屏東公園近年已成屏東鄉親、外縣市朋友造訪重要景點，有必要好好維護確保品質，將責成農業處、工務處處理，維護清潔乾淨安全環境責無旁貸。
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