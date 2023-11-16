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臉書狂貼政令宣傳 小港機場淪中央大內宣？

聯合報／ 記者宋原彰徐如宜吳慧芬／高雄報導

行政院副院長鄭文燦前天說要花880億元提升小港機場，但小港機場臉書粉專被質疑淪為「政治宣傳工具」，頻幫中央大內宣，缺少機場應提供的旅遊資訊，學者批管理者敷衍了事；立委參選人李明璇批「太誇張」，呼籲改善機場應有「明確中長期目標」；立委賴瑞隆也說「大內宣該改進」，未來新航廈提升、周邊交通整合都要做，才能讓小港機場扮演更重要角色。

高雄航空站副主任洪健男回應，原管理者只是為增加文章量分享政令，並非外稱「政治宣傳工具」，後續會改善，政令宣導若對民眾有幫助會適度播放，讓臉書內容更豐富多元。

洪健男說，中央提出小港機場全面性改建，提升為國際機場，民航局正做細部規畫，確切項目還不知道，核心理念是「打造智慧化機場」，透過IT數位科技更新機場軟硬體，以滿足旅客需求。

專營社群經營和資訊分析的和捷關鍵資訊iNiN公司，近期觀察台灣南北兩大機場，及鄰國首都機場粉專，發現小港機場粉專近10篇貼文，半數提及中央政令，近10天6篇貼文也有2篇提及各政策，批機場淪為政治宣傳工具，忽略旅客在意的機場內容及服務。

高雄大學資管系主任楊書成表示，高雄國際機場是國家門面，粉專不能變成與機場、旅遊無關的政令宣導，部分政府單位也有類似問題，官網或粉專常敷衍了事、消化預算，未用心經營，按讚數寥寥無幾，建議積極管理，將粉專效益極大化。

賴瑞隆表示，機場粉專應多著墨機場服務，該改就改，另未來新航廈提升後，預估服務達1650萬人次，周邊交通系統也將規畫整合，讓小港國際機場扮演更重要角色。

李明璇指出，機場粉專不推廣觀光，做大內宣實在誇張，機場要改善問題很多，除聯外道路，還有中央提過的遷徙南星計畫區案，政府應有明確中長期目標，若要執行就應加速，也沒有擴建問題，現有機場土地即可更多元利用。

小港機場 大內宣 賴瑞隆

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