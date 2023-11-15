5戶變身42戶 高雄鳳山第1棟大樓型危老重建案慶完工

高雄市鳳山區第一棟大樓型危老重建案，歷時4年整合及施建，終於完工，現地原本是一棟鐵皮平房及4棟60年代興建的老舊透天厝，如今變身地下2層、地上13層，共42戶的現代化大樓，總樓地板面積是重建前的8.7倍，同期老舊的鄰房看見危老都更成效，紛透露改建意願。

鳳山區第一起危老重建案，位在中興街與中和街交叉口， 樺陽碩建設公司總經理邱健順指出，現地原本有4棟建於1972年的3樓透天厝，一棟皮鐵皮平房，外加一塊70多的空地，其中3棟舊屋長年荒廢，僅2戶住人，含空地共12名地主，他們共花4年時間進行危老整合，才得以重建全新大樓。

高雄市副市長林欽榮指出，依稅籍資料統計，高雄危老建築約117萬戶，其中鳳山區30年以上住宅約有7.5萬戶，佔全區約52.2%，僅次於三民區。鳳山第1棟大樓型危老重建案完工，對於市府及建商投入危老重建，具有正向助益。

林欽榮說，高市工務局今年度啟動「危老重建1-2-3」、「重建計畫加碼補助最高每案11.5萬」等多項政策，並成立危老重建輔導團，改善高雄老舊建築聚落。這次落成的大樓型危老重建案，總樓地板面積，是重建前的8.7倍，大幅提升土地利用價值，且確保住戶的居住安全。

他表示，鳳山區開發早，過去多達1.2萬棟非法建築物，去年在工務局清查9000多戶，已核發5500戶件合法房屋證明，有權人已握有申請危老重建的門票。