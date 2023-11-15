點亮高雄 鳳山第1棟大樓型危老建案完工

高雄市工務局今天在鳳山市第1棟大樓型危老重建案「晴森」，完工現場舉辦政策宣導會，期望對於後續市府推動及建商投入危老重建均有正向助益。

依工務局就稅籍資料統計，鳳山區30年以上住宅約7.5萬戶，佔全區約52.2%，僅次三民區，更是原縣轄區最悠久的行政區。「晴森」是鳳山第1棟完工的大樓型危老重建案，由原5戶變為42戶，重建後總樓地板面積是重建前的8.7倍，所形成效益對於後續市府推動及建商投入危老重建均具有正向助益。

高雄市副市長林欽榮說，目前高雄市危老重建計畫核定總戶數約3.9萬戶，透過重建而整合再生的土地面積約30.7公頃，顯見危老重建真正促進建物再生，提高土地使用價值關鍵措施，

工務局長楊欽富表示，鳳山古名埤頭(又稱下陂頭)，很早就是高雄重要政經中心，但因開發時間較早，過去華麗房舍到現在已是老舊房屋。因應極端氣候及強震，市府積極推動危老重建，解決老舊建築聚落窳陋及耐震能力不足問題。

依工務局今天新聞稿表示，高市府推動危老重建，工務局今年度啟動「危老重建1-2-3」及「重建計畫加碼補助最高每案11.5萬」等多項利民政策，並成立危老重建輔導團，協助民眾逐步改善老舊建築聚落。

工務局表示，危老重建服務站增加到全市30處危老重建服務站，以及1處美麗島都更危老聯合工作站，另社區巡迴危老說明會增辦至60場，後續仍逐步提升輔導團服務量能。

民眾想更了解危老重建，可洽詢各危老重建服務站或撥市府總機(07)336-8333分機2281、2284；或親洽市府四維行政中心1樓建築管理處「危老重建受理窗口」，均有專人服務。最新消息可至危老重建官方網站查詢。