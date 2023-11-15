新住民是否另立專法保障權益義務？學者：恐疊床架屋

高雄市議會今天舉行「無法取得歸化國籍新住民權益與福利」公聽會，由市議員黃秋媖主持，探討新住民取得身分證受法規限制，是否另立專法保障權利義務？移工變移民是否可行？學者認為，另立專法恐疊床架屋，並應考量法律政策、社會文化及實施執行層面。

黃秋媖表示，移民署今年4月統計，依親證件別人數58萬2644人，外裔、外籍配偶人數有20萬4217人，最得國籍13萬8229人，未取得國籍6萬5988人；大陸港澳配偶人數按證件有37萬8427人，取得定居證有15萬4489人，未取得定居證有22萬3938人。未取得國籍和未取得定居證有28萬9926人，這些新住民權益與福利無法等同設籍者，形成社會安全的破口。

立委許智傑表示，政府應協助有意願歸化的新住民取得身分，涉及立法部分需思考各面向問題，不同立場者要找到平衡點，找出各自難處，「解決別人問題，才能解決自己的問題」，權利與義務應設定為可達到的目標值。

中山大學政經系教授李予綱表示，政府做了很多，但新住民的需求似乎沒有被滿足，且有相對剝奪感。立專法與否？這是相當複雜的問題，從法律與政策層面，要看現行法規的不足、特殊需要的考量、及國際經驗的參考。社會與文化層面，要看社會整合，希望新住民更好的融合台灣社會。實施與執行面，則要看資源的分配，可能有資源不足或排擠的問題，這些都要充分考慮。

高師大東南亞暨南亞研究中心主任利亮時表示，再設新住民專法恐疊床架屋，例如國籍法第9點第4項，專才在特殊情況下可取得國籍，應從國家利益出發來考量，國內的居留證未具備準國民條件，但像新加坡的永久居留證則具備準國民條件。台灣對新住民是社會的友善，但法條擺出來就不友善。新住民問題應升級到國家需要人才、人力層面，法條應匯聚起來，協助解決問題。

教育局表示，對於新住民提供成人基礎教育班，112學年開了58班，全市有3個新住民服務據點，尚未歸化的新住民也可以來參加。衛生局表示，已歸化的新住民享有健保，未歸化者有提供妊娠中產檢。