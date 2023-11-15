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高雄機場粉專變成「大內宣」 李明璇：政黨合一的展示
高雄國際機場臉書粉專被質疑淪為「大內宣」工具，國民黨前鎮小港立委參選人李明璇直批，執政黨真正為大家展示什麼叫做「黨政合一」，不但政府官員可公開為執政黨候選人站台，甚至化身發言人幫忙護航或是攻擊他黨參選人，所謂應該獨立且公正的機關，更直接化身東廠，運用國家公權力來鞏固權力核心。
高雄iNiN公司分析產業數據，針對台灣南北兩大機場及鄰國的首都機場粉絲專頁，進行「2023年亞洲區機場粉專內容相關性評比」，結果高雄國際機場的10則貼文中，只有2則與機場有關，其他都是政令宣導，如前瞻基礎建設、少子化對策、能源轉型等，被譏淪為「大內宣」。
李明璇不解，到底0至6歲國家養關機場什麼事？高雄國際機場的粉專不好好專心推廣觀光，國門開放後不是該分享最新防疫資訊和新航線資訊嗎？竟然連續成為行政院大內宣的工具，甚至出現分享陳建仁粉專！
李明璇表示，對民進黨來說，什麼都是假的，只有選票是真的，擁有政權才是實在的，所以觀光、遊客都不重要，贏得選舉才重要。高雄國際機場沒有直接分享「信賴台灣」、請大家投給賴清德，已經很給面子了，老百姓不要太意外。
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