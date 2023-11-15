快訊

外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄機場粉專變成「大內宣」 李明璇：政黨合一的展示

聯合報／ 記者卜敏正徐如宜／高雄即時報導
高雄國際機場臉書粉專被質疑淪為「大內宣」工具，國民黨前鎮小港立委參選人李明璇直批，執政黨真正為大家展示什麼叫做「黨政合一」。本報資料照片
高雄國際機場臉書粉專被質疑淪為「大內宣」工具，國民黨前鎮小港立委參選人李明璇直批，執政黨真正為大家展示什麼叫做「黨政合一」。本報資料照片

高雄國際機場臉書粉專被質疑淪為「大內宣」工具，國民黨前鎮小港立委參選人李明璇直批，執政黨真正為大家展示什麼叫做「黨政合一」，不但政府官員可公開為執政黨候選人站台，甚至化身發言人幫忙護航或是攻擊他黨參選人，所謂應該獨立且公正的機關，更直接化身東廠，運用國家公權力來鞏固權力核心。

高雄iNiN公司分析產業數據，針對台灣南北兩大機場及鄰國的首都機場粉絲專頁，進行「2023年亞洲區機場粉專內容相關性評比」，結果高雄國際機場的10則貼文中，只有2則與機場有關，其他都是政令宣導，如前瞻基礎建設、少子化對策、能源轉型等，被譏淪為「大內宣」。

李明璇不解，到底0至6歲國家養關機場什麼事？高雄國際機場的粉專不好好專心推廣觀光，國門開放後不是該分享最新防疫資訊和新航線資訊嗎？竟然連續成為行政院大內宣的工具，甚至出現分享陳建仁粉專！

李明璇表示，對民進黨來說，什麼都是假的，只有選票是真的，擁有政權才是實在的，所以觀光、遊客都不重要，贏得選舉才重要。高雄國際機場沒有直接分享「信賴台灣」、請大家投給賴清德，已經很給面子了，老百姓不要太意外。

iNiN進行「2023年亞洲區機場粉專內容相關性評比」。圖／iNiN提供
iNiN進行「2023年亞洲區機場粉專內容相關性評比」。圖／iNiN提供
小港機場被質疑淪為「政治宣傳工具」，頻幫中央政令大內宣，小港機場的臉書專頁許多政令宣導。圖／翻攝自小港機場臉書專頁
小港機場被質疑淪為「政治宣傳工具」，頻幫中央政令大內宣，小港機場的臉書專頁許多政令宣導。圖／翻攝自小港機場臉書專頁

機場 大內宣 李明璇

延伸閱讀

總統藍白合 黃昭順：高雄立委1選區藍白合優先全力協助

2024選戰溫度計／藍白合變藍白拖？總統參選人最新當選率 「他」開始拉開距離

2024選戰溫度計／最美發言人李明璇當選率48.2％落後！賴瑞隆領先可能原因是？

遭抹紅加入共青團 李明璇：要把去過大陸的學生都抓起來？

相關新聞

高雄機場粉專變成「大內宣」 李明璇：政黨合一的展示

高雄國際機場臉書粉專被質疑淪為「大內宣」工具，國民黨前鎮小港立委參選人李明璇直批，執政黨真正為大家展示什麼叫做「黨政合一...

新住民是否另立專法保障權益義務？學者：恐疊床架屋

高雄市議會今天舉行「無法取得歸化國籍新住民權益與福利」公聽會，由市議員黃秋媖主持，探討新住民取得身分證受法規限制，是否另...

四重溪溫泉季超夢幻燈海來了 縣府要破去年60萬人次紀錄

時序將入冬，又到了泡湯好時節，屏東縣車城鄉四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府在溫泉公園連續第5年營造的夢幻燈飾夜...

高雄3千名長者比賽繪圖 「百歲人瑞嬤獲獎」引全場動容

財團法人山達基教會高雄機構主辦第三屆「樂活長青，繪愛家園」繪畫比賽，高雄市共3千名長輩參與比賽，共212位獲獎，今日舉辦...

點亮高雄 鳳山第1棟大樓型危老建案完工

高雄市工務局今天在鳳山市第1棟大樓型危老重建案「晴森」，完工現場舉辦政策宣導會，期望對於後續市府推動及建商投入危老重建均...

屏東公園共融遊戲場剛啟用 議員批鴿糞多...縣府：加強管理

有百年歷史屏東公園，昨縣府剛舉行公園共融遊戲場啟用，屏東縣議員蘇資婷今總質詢說，屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。