高雄3千名長者比賽繪圖 「百歲人瑞嬤獲獎」引全場動容

財團法人山達基教會高雄機構主辦第三屆「樂活長青，繪愛家園」繪畫比賽，高雄市共3千名長輩參與比賽，共212位獲獎，今日舉辦頒獎典禮，當中有4位百歲人瑞，連三屆參賽的108歲阿嬤李柯梗上台獲獎時，台下響起一片掌聲，對其堅持創作的精神感動不已。

此屆比賽主題為「海洋永續」，212位獲獎長者中，獲銅獎的71歲原住民奶奶劉阿蘭將原住民圖騰入畫，也將農作物、串珠等黏上畫紙，細膩的手工讓在場的人讚嘆不已；另外此次有4位百歲人瑞獲獎，最高齡108歲的李柯梗阿嬤已連續參加3屆，她的作品顏色分明、線條俐落，一筆一畫能感受到作畫時的專注用心。

65歲議長獎得主林呂麗珍說，她用做手工藝剩下材料，像泡綿、棉線等入畫呈現環保概念，鼓勵長者們發揮創意，不要拘限思考；另名特等獎得主李郭秋香用壓畫方式將月曆紙、毛線等入畫，甚至將旗津、墾丁海邊的貝殼壓在紙上，能發揮自身專長並獲肯定，平常看她作畫的家人們也相當感動。