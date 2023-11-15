礁溪國小華宗盃過關斬將 暌違多年再奪小六男子組冠軍

宜蘭礁溪國小是縣內排球強校，歷史悠久、戰功赫赫，曾在排球四大盃賽之一的華宗盃達成三連霸成就，近年雖屢屢殺入四強、冠亞，始終差了臨門一腳；今年華宗盃在台南學甲落幕，礁溪國小過關斬將，奪下睽違多年的國小六年級男子組冠軍。

華宗盃、永信盃、北港媽祖盃與和家盃並稱國內排球四大盃賽，由於國小階段不像國高中有甲組聯賽，四大盃賽就是各校重點征戰的賽事。礁溪國小是傳統排球強校，2002年到2004年間達成華宗盃國小男子組三連霸，不過近年始終棋差一著。

今年華宗盃11月11日到14日開打，全國300多支隊伍齊聚學甲，國小六年級男生組超過30隊，包含今年9月剛在永信盃奪冠的台中大雅國小等強權；礁溪國小預賽奪下二連勝，複賽第一場遭遇去年中華盃5年級冠軍屏東霧台國小，鏖戰3局險勝，八強、四強過關斬將，冠軍戰面對大雅國小，第二局殺到Deuce，終於擊敗強敵，全勝奪冠。

礁溪國小排球隊專任教練陳昱鋒5、6年前到任，他認為這批選手身高並不突出，但非常有鬥志與拚勁，接發球、防守和團隊合作都有進步，才能贏過可敬的對手；礁溪國小排球隊在近年少子化趨勢下面臨招生問題，仍然重奪全國冠軍，除了選手，也要感謝學校、家長與校長老師的支持。