興達港近海碼頭改善差550公尺 高市海洋局努力中

興達漁港近海泊區碼頭設施老舊，高市海洋局自民國104年起著手改善計畫，已完成約2100公尺碼頭改善，還有550多公尺碼頭未完成改善，將偕同漁業署共同努力早日完工。

依海洋局資料，興達漁港為高雄第二大漁港，目前設籍及經常性在漁港的作業漁船筏約200艘，是台灣西南海岸近海漁船重要作業基地，更為南台灣不可或缺的重要漁港之一。

興達漁港近海泊區碼頭設施於66年興建完成，使用迄今已超過40年，碼頭設施早已老舊不堪。海洋局自104年起著手辦理近海泊區碼頭設施改善計畫，積極向農業部漁業署爭取經費。

依海洋局數據，到112年已完成約2100公尺碼頭改善，總經費約新台幣5.5億元，由高市府與漁業署各負擔一半。目前還有約550公尺碼頭未完成改善，這部分市府將偕同漁業署共同努力，早日工程完工造福漁民。

海洋局今天新聞稿說明，自111年4月辦理大發路(漁夫市集以南)至興達安檢所這段約310公尺碼頭改善工程，已於今年10月完工。接下來將辦理安檢所前方碼頭改善，全長約120公尺，已獲得漁業署經費補助，預計113年農曆春節過後施工。另也著手辦理民權路南段未改善碼頭(約200公尺)規劃設計作業。