支持高雄原鄉 桃源北三里農民專案補助購搬運車

桃源區北三里為高雄市金煌芒果主要產區，今年產期受颱風引進強烈西南氣流影響。高市府除爭取農業部天然災害現金救助，並專案加碼補助1/3幫助當地農民採購農用搬運車。

桃源區北三里為高雄市金煌芒果主要產區，今年產期受「卡努」颱風引進強烈西南氣流影響，導致桃源山區公路多處災情，對外聯外交通中斷，尤其以桃源區北三里復興里、拉芙蘭里及梅山里最嚴重，影響原鄉農民收入。

為協助農民度過難關，高市府除爭取農業部天然災害現金救助每公頃新台幣10萬元，同時會同農業部額外專案加碼補助1/3，幫助桃源北3里農民採購農用搬運車，提高運輸效能與防災韌性。

包括高市府秘書長郭添貴、原民會主委阿布斯、農業局副局長王正一、市議員高忠德，以及桃源區長杜司偉、代表會主席高清源等人今天出席交車儀式。

郭添貴說，桃源區海拔高，空氣、水質環境條件相當好，生產品質優良，可惜採收期常遇到豪大雨，導致道路容易中斷，影響農產運銷。透過專案補助農民採購農用搬運車，提高運輸效能與防災韌性，支持災區農民復建。

農業局今天新聞稿表示，今年因明霸克露鋼便橋及聯外道路暫時中斷，第一時間啟動協助行銷桃源金煌芒果乾，也在「高雄首選電商平台」公益推廣連結預購金煌芒果乾。另外提供運費補貼每公斤1元，協助農民降低運輸成本。

同時攜手正鶴工業，與桃源區公所和甲仙地區農會合作，公所先通知北三里種植金煌芒果農民，透過甲仙地區農會協助農民爭取農糧署「112年省工高效及碳匯農機補助實施計畫」的1/3補助，市府再加碼補助1/3，共補助38名農友購置搬運車。