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屏東公園共融遊戲場剛啟用 議員批鴿糞多...縣府：加強管理

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，議員請縣府要重視公園鳥患問題。記者劉星君／攝影
屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，議員請縣府要重視公園鳥患問題。記者劉星君／攝影

有百年歷史屏東公園，昨縣府剛舉行公園共融遊戲場啟用，屏東縣議員蘇資婷今總質詢說，屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府要重視公園鳥患。縣長周春米說，會加強公園周邊環境管理。

屏東縣府在屏東公園建置共融遊戲場，以縣鳥紅尾伯勞作為設計主軸主題遊戲場，讓孩子們在繽紛色彩，享受安全趣味的遊具。屏東公園也是縣府近年來舉辦「屏東聖誕季」的地點，深受遊客們喜愛。

議員蘇資婷說，屏東公園地面仔細看都是鴿糞，環境髒亂要加強檢討，公園內共融遊戲場剛啟動，孩童在公園內嬉戲，還要面對隨時可能從天而降的黃金雨，難道要讓在公園遊玩、運動的民眾戴安全帽嗎？

「公園不是鳥園，鴿糞會危害健康！」蘇資婷說，屏東公園鄰近縣內兩座百貨公司，地理條件優越，縣府應規畫有效的驅鳥措施，禁止餵食鳥類，並針對習慣在周邊撒米餵食鳥類的民眾採取強制措施，不要讓人家一想到屏東公園就想到鴿糞。

周春米說，屏東公園這幾年成為屏東鄉親，外縣市朋友造訪很重要景點，有必要好好維護環境，確保一定的品質，不會迴避責任，會責成農業處、工務處處理，維護清潔乾淨安全環境，責無旁貸。

屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，議員請縣府要重視公園鳥患問題。記者劉星君／攝影
屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，議員請縣府要重視公園鳥患問題。記者劉星君／攝影
屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，議員請縣府要重視公園鳥患問題。記者劉星君／攝影
屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，議員請縣府要重視公園鳥患問題。記者劉星君／攝影
屏東公園共融遊戲場昨天剛啟用，議員蘇資婷說，屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府要重視公園鳥患。記者劉星君／攝影
屏東公園共融遊戲場昨天剛啟用，議員蘇資婷說，屏東公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府要重視公園鳥患。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員 周春米 鴿子

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